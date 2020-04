La policía local advierte que no se puede nadar en las playas

La Policía Local ha advertido a algunos bañistas que debeían salir del agua, puesto que no está permitido nadar en las playas. Durante la primera jornada en la que se ha permitido salir a los niños a pasear, algunos padres, vecinos de la barriada del Molinar, se han acercado a las playas cercanas. De forma improvisada y espontánea, algunos niños se han metido en el agua aprovechando el buen tiempo y las ganas jugar, después de tantos días sin poder salir de casa.

Un coche de la Policía Local se ha parado junto a la arena y los agentes han informado a los ciudadanos que no se podía nadar y que los niños tenían que salir del agua. El incidente ha tenido lugar esta mañana en la playa de s'Areneta, en es Portitxol. Algunos de los presentes han manifestado que no sabían que no estaba permitido el baño.

Los agentes han destacado que estaban informando a la población de cuáles son las normas a seguir durante las salidas con menores y han afirmado que los ciudadanos están actuando en su gran mayoría con civismo y responsabilidad.

Vehículos de la Policía Nacional también han recorrido el paseo del Molinar recordando por megafonía cuáles eran las precauciones a tomar y qué actividades están prohibidas.