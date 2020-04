Los niños mallorquines regresan hoy a las calles

Los niños regresan hoy a las calles tras seis semanas de confinamiento. Los menores de hasta trece años se beneficiarán de esta medida de alivio que les permitirá dar un paseo al día de hasta una hora de duración, alejándose un máximo de un kilómetro de su domicilio en compañía de un adulto que conviva con ellos o de la persona empleada de hogar que esté a cargo del menor. La franja horaria establecida para estos desplazamientos es de 9:00 a 21:00 horas. Tras más de 40 días sin poder salir de sus casas los niños podrán acudir con bicicletas, patinetes u otros juguetes a playas y zonas verdes autorizadas, siempre que estos espacios se encuentren a la distancia permitida. Desde la Delegación del Gobierno en Balears se ha aclarado que cada municipio tiene que establecer qué espacios están permitidos. En el caso de Palma, el consistorio informó ayer de que se podrá pasear por las playas y los parques abiertos, como el Parc de la Mar y es Carnatge. Continuarán cerrados el bosque de Bellver y los parques de sa Reira, ses Estacions y otras zonas que dispongan de vallado y puertas de acceso.

En la nota emitida por Cort se subraya que "no se podrá nadar ni merendar, solo pasear". Se recuerda que las instalaciones deportivas y las zonas de recreo infantiles como columpios y toboganes no pueden utilizarse. Es por esto que el Ayuntamiento ha reforzado los precintos de todos estos equipamientos. Tampoco se ha autorizado la apertura de espacios comunitarios vecinales, tal y como ha recordado el Colegio de Administradores de Fincas de Baleares. Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden sobre las condiciones en que podrán realizarse los desplazamientos de los menores. Se establece que un adulto podrá acompañar a un máximo de tres niños. Se deberá mantener una distancia interpersonal con terceros de dos metros como mínimo. Se incide además en que deberán "cumplirse con las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas". Se especifica que no podrán realizar estas salidas los menores que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Desde Delegación de Gobierno se insiste en que se debe explicar a los niños que eviten tocar elementos del mobiliario urbano. También se recuerda que no deben tocarse cara, nariz, boca ni ojos y la importancia de una correcta higiene de manos, antes y después de salir. El ministerio de Sanidad ha editado una guía de buenas prácticas en la que se resuelven las principales dudas.



Dibujos infantiles en Ciutat



El área de Participación Ciudadana de Cort ha lanzado la campaña Tornem, que anima a los niños a colgar sus dibujos por las calles cuando realicen sus paseos. Según el regidor del área, Alberto Jarabo, el objetivo es que "todos los niños participen de una misma actividad que les permita sentir que hacen algo todos juntos, con emociones similares y, al mismo tiempo, dejando huella creativa de su salida".