La Covid-19 dispara la demanda de paro un 1.100% en Baleares

En los 23 primeros días de este mes de abril las oficinas del servicio de empleo estatal (SEPE) han recibido en Balears 92.481 expedientes de solicitud de prestaciones por desempleo. En ese mismo periodo del pasado año, esa cifra había sido de 7.709. Para estimar la magnitud de lo que está sucediendo en estos momentos en el mercado laboral balear a causa de la crisis del coronavirus basta señalar que estamos hablando de un incremento del 1.100%. El objetivo que se ha marcado este organismo es trabajar contra reloj para que el mayor número de los afectados pueda cobrar su prestación por paro a principios de mayo, según aseguran sus responsables.

Un dato adicional facilitado por la directora provincial de este servicio en las islas, Sonia Barranco: de estos 92.481 expedientes, 80.462 corresponden a trabajadores afectados por algún expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la situación económica generada por la Covid-19. El resto se enmarca en solicitudes individuales no relacionadas con alguno de esos ERTE, aunque eso no significa que no estén vinculadas por el parón económico que se ha registrado.

Además, la estimación con la que trabaja el SEPE en Balears es que estas cifras van a seguir incrementándose de forma muy intensa durante los próximos días, a medida que desde la Administración autonómica se vayan autorizando todos los ERTE por fuerza mayor que se han ido presentando por parte de las empresas desde finales del mes pasado.

En este sentido, Sonia Barranco recuerda que las estimaciones realizadas por el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, apuntan a que estos ERTEs van a terminar acercándose a unos 200.000 asalariados. Eso refleja el volumen de actividad que se espera que la plantilla del SEPE en las islas deba de afrontar todavía durante las próximas semanas.

Agilizar el cobro del paro



Esta avalancha de tramitaciones explica que el objetivo que se ha fijado el SEPE es agilizar la tramitación de estos expedientes para que el mayor número posible de estos trabajadores afectados pueda cobrar su prestación a principios del próximo mes. En concreto, la fecha se va a adelantar al día 4 y no al 10 como es habitual. Hay que tener en cuenta que el día 30 de este mes se producirá el cierre de las nóminas a abonar a principios de mayo, de ahí que se admita que se trabaja contra reloj con el fin de incorporar el mayor número de personas posible a la lista de los que podrán recibir la ayuda el próximo mes.

Uno de los problemas que se está detectando es la presencia de datos erróneos en la documentación que se facilita desde las empresas, por ejemplo en la relativa a las cuentas corrientes donde se debe ingresar la prestación, lo que genera retrasos en estos casos.