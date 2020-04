Més reclama la restauración "inmediata" de la actividad municipal

Més per Mallorca ha reclamado este sábado la restauración "inmediata" de la actividad del gobierno de los ayuntamientos de la isla a través de medios telemáticos que permitan respetar las medidas de seguridad frente a la COVID-19.

En una rueda de prensa telemática, el diputado y responsable de política territorial de la formación, Joan Mas "Collet", ha explicado que muy pocos ayuntamientos no han recuperado la actividad política, a pesar de que real decreto ley del coronavirus abre la puerta a que se retome la actividad de todos los órganos colegiados de las entidades locales por vía telemática.

Esto incluye por ejemplo, las comisiones informativas, las Juntas de gobierno local e incluso los plenos municipales. Según el diputado ecosobiranista, es "de vital importancia" recuperar la actividad de los órganos municipales ya que "afrontamos una grave crisis que necesita una respuesta institucional a todos los niveles, también desde el ámbito municipal".

En este contexto, Mas ha criticado que en muchos municipios "no solo han dejado de celebrarse sesiones plenarias, sino que, además, se ha apartado a los grupos de la oposición que no tienen ninguna información de las actuaciones de los equipos de gobierno", ha señalado. No es el caso, ha subrayado, de los municipios gobernados por MÉS, donde se ha retomado la actividad política.

Por ejemplo, en Manacor ya se han realizado plenarios y ruedas de prensa a través de medios digitales que han permitido mantener informada la ciudadanía y también los grupos de la oposición.

El alcalde de esta localidad, Miquel Oliver, quien también ha participado de la rueda de prensa, ha considerado necesario que desde los ayuntamientos se recupere la actividad política para poder "complementar el trabajo que se está llevando a cabo, con medidas eficaces y decididas que ayuden a las personas más vulnerables y a aquellas que peor lo están pasando". Según Oliver, "es la hora del diálogo, la transparencia y de dar la cara".

De hecho, en Manacor incluso se ha realizado una asamblea abierta a la ciudadanía para poder rendir cuentas de las acciones desarrolladas hasta ahora.