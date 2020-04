Las farmacias afrontan las pérdidas por las mascarillas

El reparto por parte del Servei de Salut de 1,3 milllones de mascarillas quirúrgicas a las farmacias de Balears ha supuesto un pequeño alivio, aunque insuficiente para la cantidad de demanda por parte de los usuarios, según coincidieron ayer los farmacéuticos consultados por DIARIO de MALLORCA. Desde que estalló la pandemia, las oficinas de farmacia de las islas han tenido que afrontar una carencia de material que en muchos casos les ha llevado a comprar mascarillas muy por encima del precio que era habitual. Ahora, con el precio máximo de 0,96 euros por unidad fijado por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del ministerio de Sanidad, muchos dan por hecho que sufrirán pérdidas.

El miércoles por la tarde, las farmacias de las islas comenzaron a recibir las mascarillas quirúrgicas distribuidas por el Servei de Salut para reforzar su abastecimiento. Cada una, según explicaron ayer los farmacéuticos consultados, recibe como máximo 250 mascarillas por día que pueden adquirir los mayores de 12 años censados con un máximo de dos mascarillas por persona.

Marina Gamundí, de la farmacia Gamundí-Morell, en la calle General Riera de Palma, explica que "hasta ahora ha sido muy difícil conseguir mascarillas y ha sido necesario buscarlas a través de mayoristas, con precios mucho más elevados de los 0,96 euros que se ha fijado de precio máximo por unidad, por lo que farmacéuticos que hayan realizado grandes pedidos para garantizar el abastecimiento van a perder mucho dinero".

Sus declaraciones coinciden con las del resto de los consultados, que describen una situación muy distinta al argumento del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ayer dejó claro que no habría compensaciones para las farmacias que hubieran adquirido mascarillas a precios superiores a 0,96 euros ya que no creía que tuvieran mucho stock dada la elevada demanda de este producto.

A pesar de esta situación, Gamundí defiende que las farmacias son "el primer paso en la atención primaria" que ofrecen un "servicio a beneficio cero", a la vez que hace una llamada a "seguir manteniendo el confinamiento" y aprender a usar bien las mascarillas. "La sensación de muchos farmacéuticos es que incluso hubiéramos podido ser más útiles todavía, ya que somos una escalera más de la atención primaria para aquellos que lo necesitan, incluso diría que somos el primer paso".

Olga Miralles, de la farmacia Manera, también en la calle General Riera, incide al igual que Gamundí en que la escasez de mascarillas hasta ahora ha sido evidente y que los 0,96 euros de precio máximo no da margen para compensar en el caso de que se hubieran adquirido anteriormente.

Aún más claro es Antoni Sbert, de la Farmacia Sbert en las Avenidas. "Yo he comprado 5.000 mascarillas quirúrgicas a un precio mucho más elevado que esos 0,96 euros", explica. De hecho, precisa que sin ese límite ya estaba perdiendo dinero "Sólo ayer (por el miércoles), perdí 350 euros", relata. En la jornada del miércoles vendió 1.200 mascarillas, lo que demuestra que las 250 diarias repartidas por el Servei de Salut son insuficientes.

Y eso teniendo en cuenta que en su caso la caída de clientes ha sido considerable con el confinamiento, algo que ha ocurrido con prácticamente todas las farmacias del centro. "Esta es una zona de paso y además toda la zona de Sant Miquel está cerrada, por lo que tenemos la mitad de clientes, mientras que las farmacias de barrio han visto como aumentaba su clientela", explica.

Como todos, Sbert tiene un listado de clientes fijos a los que ha apuntado sus pedidos, mascarillas y otros productos, con el fin de ir avisándoles conforme llegaban. Al entrar en la web de la Cooperativa de Farmacéuticos para realizar pedidos, queda clara la fata de material. En la mayoría de productos apenas hay disponibles, por lo que los farmacéuticos han tenido que recurrir a otros proveedores. "Nosotros tenemos un espíritu de servicio y hacemos todo lo posible a pesar de las dificultades porque lo importante es salvar vidas", afirma Sbert.

Miguel Mir, encargado de la Farmacia Munar, también en las Avenidas, explica la misma situación. A ello se añade que al empezar a permitirse la salida de niños los clientes piden mascarillas para ellos, pero no hay. En algunos casos, como en la farmacia Sbert, enseñan trucos para adaptar las de adultos a los menores. En el caso de la Farmacia Munar, Mir explica que "por el momento no hay mascarillas para niños y hemos encargado, pero vienen de fuera y tardan unas dos semanas en llegar, por lo que al menos hasta finales de la próxima semana no dispondremos de ellas".

Antonio Alomar, farmacéutico adjunto de la Farmacia Joy, en la calle Sindicat, incide en las mismas dificultades y en que las mascarillas repartidas desde el Servei de Salut no son suficientes. "Tenemos una guerra con las mascarillas perdida desde el principio, porque primero pedíamos a los proveedores y no llegaban y cuando han llegado el Gobierno pone un precio máximo y nos lo comemos, ya que tuvimos que comprar a precios de mercado que eran desorbitados porque se aprovecharon, siguiendo las reglas del mercado que es voraz", explica Alomar. A pesar de ello acepta la situación. "No estamos para ganar dinero y perder salud, somos un servicio sanitario", concluye Alomar.