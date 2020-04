La Guardia Civil denuncia a Air Europa en Eivissa por no cumplir con la separación entre pasajeros

La Guardia Civil de Eivissa ha denunciado a la compañía aérea Air Europa por no respetar la distancia entre pasajeros, como ya hizo la semana pasada con Iberia, confirmaron ayer varias fuentes. Los agentes denunciaron a la compañía, perteneciente al holding Globalia Corporación Empresarial S.A., el lunes por la tarde, tras la llegada al aeropuerto de la isla de un vuelo procedente de Palma con 45 pasajeros a bordo en una aeronave con una capacidad total de 66. En consecuencia, con tal cantidad de pasaje en un avión tan pequeño, resultó imposible mantener la distancia de seguridad entre los viajeros, que a su llegada a Eivissa denunciaron la situación. Incluso los tripulantes de la aeronave se mostraron contrariados por la situación.

Ayer, Diario de Ibiza preguntó por esta situación al servicio de prensa de Globalia, que respondió que por el momento no tiene constancia de la denuncia. Aena, por su parte, dijo que el número de pasajeros es únicamente responsabilidad de la compañía aérea. Las fuentes remarcaron que Air Europa ya había sido advertida en Eivissa, al menos en una ocasión, acerca de la la necesidad de mantener la distancia de seguridad entre los pasajeros dentro de los aviones. El lunes, a las 19,30 horas, cuando el vuelo diario que enlaza la capital balear con Eivissa aterrizó en es Codolar, los agentes procedieron a interponer la correspondiente denuncia contra la compañía aérea.

Es la segunda denuncia que la Guardia Civil de Eivissa interpone por este motivo. El miércoles de la semana pasada ocurrió con Iberia, que ha reducido de tres a uno sus vuelos semanales entre Eivissa y Madrid. La consecuencia es que los aviones vienen más cargados y, por tanto, no es posible mantener la distancia de seguridad. En ese caso viajaron 128 personas, según fuentes oficiales, en un aparato con capacidad para 180 pasajeros.

Varios viajeros aseguraron que no se respetó, en el interior del avión, la distancia de seguridad recomendada, de entre uno y dos metros, que marca la normativa. No existe, sin embargo, una norma referente al porcentaje de ocupación en los vuelos. Según fuentes de la conselleria balear de Movilidad, la orden del Ministerio de Transportes del pasado 24 de marzo, que recoge los criterios a seguir en el transporte público durante el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus, entre ellos el aéreo, tan sólo señala que "se reducirá, al menos, la oferta total de operaciones al 70%", pero no hace referencia alguna a los porcentajes de ocupación dentro de las aeronaves.

En el caso de la denuncia de la semana pasada contra Iberia, el avión iba al 70% de su capacidad, mientras que en el de Air Europa del lunes el porcentaje era del 68,18%. Algunos pasajeros calificaron de "incomprensible" que los agentes de la Policía y de la Guardia Civil estén multando cuando se detecta que en un coche viajan más de dos personas y, sin embargo, los aviones vayan "casi a tope".