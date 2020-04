Los pediatras de Baleares celebran la rectificación del Gobierno y piden prudencia

Los pediatras de Balears respiran aliviados con la rectificación del Gobierno. Finalmente, y como había solicitado la Sociedad Española de Pediatría, los menores de 14 años podrán dar breves paseos en el entorno de sus casas desde el domingo, siempre en compañía de sus padres y cumpliendo el distanciamiento social.

"La medida es ahora mucho más adecuada", considera Juan Carlos de Carlos Vicente, facultativo de la UCI Pediátrica de Son Espases y presidente de la Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA). "No tenía demasiado sentido que después de seis semanas de confinamiento drástico no pudieran disfrutar de la luz y el aire libre, aunque solo sea un rato", celebró. "La medida supone un voto de confianza para las familias y un pequeño alivio para los menores, que han vivido un férreo confinamiento casi sin parangón en Europa, aunque hay que administrarlo con prudencia y hay que comprobar los resultados de forma inmediata".

"Llevar a los niños a un supermercado era meterlos en un entorno de riesgo y sobre todo enviarlos de nuevo a un espacio cerrado. Es bueno que el Gobierno haya sabido rectificar por la presión de los especialistas y de la sociedad", valoró.

Joan Figuerola, jefe de Pediatría de Son Espases, celebró también la rectificación, pues le extrañó mucho la primera decisión hecha pública por el Gobierno tras el Consejo de Ministros,ya que no tenía en cuenta ninguna de las recomendaciones remitidas por la Sociedad Española de Pediatría respondiendo a la petición de consejo solicitado por el Ejecutivo. "Me parece adecuado que las decisiones que se vayan tomando referidas al desconfinamiento estén regidas por la prudencia. Y que solo si se comprueba posteriormente y con datos que no han causado efectos negativos se vayan ampliando paulatinamente", manifestó. "Esta crisis ha sido demasiado grave, no queremos volver a pasarla. Pero desgraciadamente todavía no es posible decir a priori lo que está bien y lo que no. Es necesario dar pequeños pasos y comprobar los resultados", aconsejó. "Pues una equivocación podría llevarnos a un repunte en los contagios que nadie desea".

Por su parte, Marianna Mambié, presidenta de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria, consideró en un primer momento "superficial e incompleta" la decisión del Gobierno de que los niños solo pudieran acompañar a los padres al supermercado, la farmacia y el banco. Y que no se incluyeran paseos. "Me preocupaba la falta de exposición al sol que esa medida no paliaba, así como la falta de atención a los menores que viven en entornos económicos desfavorables y a los que sufren patologías que el confinamiento está agravando". Y a la vez señaló que los supermercados ya resultan de por sí "entornos complicados para los adultos" para evitar contagios.