El Govern entrega a Madrid un borrador de desconfinamiento que elude explicar

La consellera de Salud, Patricia Gómez, anunció ayer en el pleno del Parlament que el Govern ya ha entregado al ministerio de Sanidad un "primer borrador" con medidas para el desconfinamiento progresivo de Balears, si bien eludió desvelar ninguna actuación concreta de las contempladas en este documento argumentando que las propuestas son "muy genéricas" y que corresponde al Gobierno central pronunciarse, por lo que sólo se dará a conocer cuando sea un documento oficial. "Hemos hecho un trabajo general y ahora no les puedo presentar propuestas, las ha de hacer el Gobierno de España", replicó a la oposición al pedirle mayor concreción.

Precisó que este borrador se entregó el lunes, aprovechando la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Gómez insistió en que el Govern "seguirá las indicaciones del Gobierno español", si bien el Ejecutivo balear es "el primero que ha entregado el trabajo" para el desconfinamiento. La consellera, que pidió a los ciudadanos de las islas que continúen confinados para evitar contagios, realizó estas declaraciones en su comparecencia ante el pleno del Parlament, celebrado con formato reducido, con la asistencia presencial de 13 de los 59 diputados que conforman la Cámara balear.

Gómez defendió la gestión de su departamento frente a las duras críticas lanzadas por los representantes de la oposición, que entre otras cuestiones acusaron a la consellera de falta de previsión, de autocrítica, de "llegar tarde" a la hora de actuar y de adoptar medidas insuficientes, destacando la falta de material de protección necesaria para el personal sanitario.

"No estoy de acuerdo en que hemos llegado tarde", replicó la consellera, quien calificó de "encomiable" el trabajo de los gestores y profesionales para afrontar la pandemia en las islas. Añadió que la "suerte" de Balears fue ver que otras comunidades autónomas tuvieron que afrontar antes el problema, lo que permitió al Govern "anticiparse y planificar" antes de que estallara con fuerza en las islas.

Entre otras afirmaciones, sostuvo que en Balears se han realizado siete veces más test que en Corea del Sur. "The Guardian publicó que en Corea del Sur se han realizado 3.700 pruebas por millón de habitantes y nosotros hemos hecho mas de 29.000", dijo Gómez, quien precisó que hasta el pasado lunes se habían efectuado en las islas 29.953 pruebas diagnósticas, "una proporción mucho mayor que en la mayoría de las comunidades autónomas". Añadió que que en estos momentos Balears dispone de 77.000 test, incluyendo los de PCR y los de anticuerpos cualitativos, de los que 40.000 han sido adquiridos por el Govern y el resto enviados por el Gobierno central.

Gómez descartó la realización de test masivos a toda la población, argumentando que los criterios sanitarios de los expertos aconsejan realizar pruebas por sectores determinados, como los sanitarios y los usuarios y trabajadores de las residencias de personas mayores y discapacitados. "No se pueden hacer pruebas por hacer pruebas", afirmó la consellera, quien sostuvo que en Balears "se ha hecho un esfuerzo histórico", aunque admitió que no sabe si será "suficiente". Además, dio por hecho que "habrá un rebrote" del coronavirus "pero no se sabe cómo sera su magnitud ni las consecuencias".

Sus explicaciones no convencieron a la oposición, que arremetió contra la conselleria. Especialmente duro fue Sebastià Sagreras, del PP, para quien la consellera "ha suspendido en todo, en resultados, empatía, humildad y transparencia", obteniendo una calificación de "muy deficiente".

Antes, el líder del PP, Biel Company, ya había atacado con dureza a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a la que acusó de "esconderse del virus" e instó a adoptar "medidas contundentes y valientes". Company sostuvo que el Govern había dejado "desprotegidos" a los sanitarios y ancianos de las residencias por su falta de previsión.

Armengol rechazó estas críticas y pidió a Company y al resto de la oposición a sumarse a "un gran pacto para la reactivación económica" que necesitará Balears. En respuesta a distintas preguntas lanzadas por la oposición, afirmó que el sistema sanitario balear "ha aguantado perfectamente" la crisis. Además, sostuvo que "en ningún momento" ha "minimizado" la situación y, entre otras cuestiones, dijo que el aumento de casos de positivos de coronavirus entre trabajadores y usuarios de las residencias de la tercera edad y discapacitados se debe a la realización de test masivos. "Es normal que si hacemos más test, salgan más contagiados", declaró.