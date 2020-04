Un día más de "estabilidad" con 20 nuevos contagios y sin altas

Un día más. O un día menos, si se mira de forma positiva. El portavoz del comité de crisis ante esta pandemia, el doctor Javier Arranz, aseguraba ayer al comienzo de su comparecencia diaria que "mantenemos la situación estable", calificativo que argumentó señalando que muchas personas habían abandonado los hospitales públicos de las islas y que las UCIs no habían tenido ningún nuevo ingreso frente a la jornada precedente.

El portavoz matizó a continuación que las altas hospitalarias a las que había aludido no eran curaciones definitivas sino de pacientes a los que su estado permitía abandonar el hospital para pasar el resto de su enfermedad en su domicilio atendidos por las UVAC.

Y es que las altas definitivas (1.005), como los pacientes ingresados en las UCI (74) no experimentaron ayer variación frente a los datos del pasado lunes. Lo que sí varió fue el número de nuevos contagios, veinte, que ya elevan el total de personas diagnosticadas con SARS-CoV-2 en esta comunidad hasta las 1.808, 642 de ellas positivas activas una vez descontadas las citadas altas y óbitos.

Una cifra que no reflejará la situación real de estas islas hasta que Salud no informe de los casos posibles no diagnosticados. Aquellos reflejados por los facultativos en las historias médicas de sus pacientes con patologías respiratorias a los que, siguiendo las directrices del ministerio de Sanidad, no se les ha realizado ninguna prueba para descartar o confirmar la presencia del virus.

Preguntado de nuevo por esta cuestión, Arranz señaló que conseguir estos datos será una tarea laboriosa que, sin embargo, "nos aproximará a tener una cifra real de las personas afectadas, aunque sea de forma leve, en cada municipio". Una información sin embargo vital para acometer un desconfinamiento por territorios, admitió.

La jornada se cerró con 141 sanitarios infectados (dos más que el día anterior) y un usuario y dos trabajadores de residencias de ancianos como nuevos contagios en un ámbito que Arranz aseguró que "está controlado desde hace muchos días".