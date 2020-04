"La batalla del coronavirus hay que ganarla entre todos"

Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Lloret, Petra y Santa Eugènia son los municipios sin ningún caso confirmado de Covid-19, según las cifras presentadas por la conselleria de Salud. Sus responsables municipales celebran estos datos pero son plenamente conscientes de que se trata de una estadística a partir de las cifras que maneja Conselleria. "Es una buena noticia pero no quiere decir que en Deià no haya ningún contagiado, por ello, hay que seguir con todas las medidas de precaución y en ningún caso hay que relajarse", mantiene su alcalde Lluís Apesteguia. En la misma línea se pronuncia el primer edil de Lloret, Antoni Bennàsar, que defiende que la estadística no debe utilizarse para estigmatizar a otros pueblos y tampoco para que los residentes se relajen. "No hay que sacar pecho de estos datos porque aún no hemos vencido la batalla del coronavirus", una batalla que debemos ganar entre todos. Por ello, insiste en prolongar la prudencia hasta que se logre un medicamento.