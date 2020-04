Sant Joan, es Mercadal y Costitx, municipios con mayor tasa de Covid-19

Que los datos y cifras pueden presentarse desde diferentes ópticas quedó demostrado al facilitar ayer la conselleria de Salud por primera vez unos datos de la incidencia del nuevo coronavirus en los municipios de esta comunidad que situaban en el podio a Sant Joan, es Mercadal y Costitx.

Aunque tal y como matizó posteriormente Maria Antònia Font, directora general de Salud Pública, estos tres municipios ostentaban ese dudoso honor aplicando la norma general para todos: casos registrados por cada diez mil habitantes censados. Y así, Sant Joan, con sus 8 casos registrados entre sus 2.108 habitantes arroja una tasa del 37,95. Superior a la tasa del 37,71 de la localidad menorquina de es Mercadal (19 casos entre sus 5.038 habitantes) y a la 31,06 de Costitx (4 casos entre sus 1.288 residentes).

Asimismo, Font subrayó que los casos de es Mercadal y Costitx son atribuibles a las residencias de ancianos ubicadas en estos términos municipales y que los ocho positivos de Sant Joan correspondían a "casos aislados", zanjó sin más explicaciones.

Por ello, antes de dar a conocer los tres municipios con más incidencia porcentual del nuevo virus, la responsable de Salud Pública facilitó los datos "absolutos" de positivos registrados.

Palma y Calvià



Y con esta variable la lógica se imponía colocando en los primeros lugares a los municipios más poblados. Palma es el término con más casos registrados (1.009) seguida de Calvià (90), Eivissa (70) y Marratxí, a corta distancia con 69 casos positivos "censados".

Aunque en este último municipio la directora general se apresuró a desmentir que se tratara de un "foco" de la enfermedad en Mallorca ya que atribuyó el elevado número de positivos a "personas sin vínculos entre ellas", mayoritariamente personal sanitario residente en ese término municipal.

Con estos datos desglosados facilitados ayer por primera vez y que Font reiteró que correspondían al pasado sábado 18 de abril, las Illes Balears registraba una tasa de 15,55 casos por cada 10.000 personas empadronadas.

La directora general reveló que Salud está preparando una plataforma informática para actualizar a diario los datos de incidencia por localidades, cifras que, dijo, se tendrán en cuenta para el levantamiento gradual del desconfinamiento por municipios. Aunque añadió a continuación que estos datos no bastarían para proceder al desconfinamiento gradual ya que, subrayó, hay que conocer también el número de casos posibles por zonas.

Una variable en la que Balears ha demostrado muy poca diligencia al comunicar a Madrid tan solo 12 casos "posibles" de infección a consecuencia del escaso número de test realizados. Como se recordará,incluso a día de hoy, solo se están realizando pruebas a enfermos graves hospitalizados y a personal sanitario o de servicios esenciales.

A la espera de que se empiecen a realizar test masivos y que se sustancien en algo real los prometidos estudios serológicos, Font aseguró ayer que "se están codificando datos sobre casos sospechosos que no han sido confirmados con pruebas de diagnóstico" sin aventurar una cifra de casos posibles en Balears desde que comenzó el estado de alarma. "Se trata de un proceso laborioso y a lo largo de esta semana daremos a conocer estos datos", prometió.



Tres sanitarios aislados



En otro orden de cosas, el portavoz del comité de infecciosas, Javier Arranz, reveló que hasta el momento hay tres sanitarios aislados en prevención por haber utilizado las mascarillas defectuosas enviadas por Madrid, todos ellos del hospital de Inca.

El experto señaló que mañana miércoles se les realizará la prueba para confirmar o descartar el contagio una vez que ha transcurrido el tiempo necesario para detectar el virus.

Por último, el portavoz señaló como fechas claves finales de esta semana y principios de la siguiente para evaluar que el retorno de los trabajadores no esenciales de la semana pasada no se ha traducido en un repunte de los casos. Asimismo, no se quiso pronunciar sobre si la llegada del calor menguaría la contagiosidad del virus al recordar que la humedad también puede aumentarla.