La oposición pedirá a Armengol explicaciones hoy por la gestión ante el coronavirus

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se someterá hoy en el pleno del Parlament a varias preguntas de la oposición centradas en la gestión del coronavirus por parte del Ejecutivo balear. El líder del PP balear, Biel Company, planteará a Armengol directamente si considera que el Govern "ha actuado en todo momento correctamente en materia sanitaria" para hacer frente a la pandemia en las islas. Patricia Guasp, de Ciudadanos, emplazará a la jefa del Ejecutivo a aclarar si "ante las medidas socioeconómicas insuficientes" del Gobierno central, considera que las del Govern "son las más adecuadas para sacar a los ciudadanos de Balears de la crisis sanitaria, social y económica derivada del Covid-19", una cuestión que para Guasp tiene una respuesta negativa, según adelantó ayer.

A ellos se sumarán la diputada de El Pi, Catalina Pons, quien preguntará a Armengol por el elevado nivel de contagios entre el "personal sanitario, sociosanitario o usuarios de residencias", la misma cuestión que le planteará el líder de Vox, Jorge Campos.

En el caso del PP, a la pregunta de Company le precede el registro ayer en el Parlament de una proposición no de ley en la que los populares instan a la conselleria de Salud "a retirar de manera inmediata todo el material no homologado que se ha distribuido en los centros sanitarios" de Balears, después de que el pasado 17 de abril el ministerio ordenara la retirada de un lote de más de 350.000 mascarillas defectuosas que se habían distribuido en las comunidades autónomas por no cumplir con los criterios de seguridad necesarios.

Estas mascarillas, según recuerda el PP que denunció SIMEBAL, se distribuyeron a centros de salud y algunos hospitales de las islas. En su propuesta, entre otras medidas, los populares emplazan a la Conselleria a comprobar todo el material sanitario que llegue a Balears y localizar a todo el personal sanitario que haya podido utilizar el defectuoso con el fin de asegurar "un aislamiento preventivo de estos profesiones" ademas de realizarles las pruebas necesarias.

Junto a la vertiente sanitaria, Company pidió ayer al Govern que defienda ante el Gobierno de Pedro Sánchez al sector turístico y de la hostelería, para que sean prioritarios en el plan de desescalada después del estado de alarma. "En este tema no cabe la resignación, como en el caso de la ministra de Trabajo, ni la improvisación, como demuestran las declaraciones de Sánchez y de la misma presidenta Armengol, que un día dice una cosa y el día siguiente la contraria", dijo el líder del PP.

Patricia Guasp, por su parte, sostuvo ayer que Balears continúa sin "un plan de contingencia sanitario ambicioso, consensuado y pactado", por lo que Cs actuará con "prudencia" antes de apoyar "la petición de iniciar una desescalada del confinamiento".

"Tendemos la mano al Govern, pero no para tapar errores sino para buscar soluciones y que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta", declaró Guasp. La diputada de Cs consideró que las islas "deben seguir un plan de desconfinamiento diferenciado pero siempre acompañado de las medidas necesarias de seguridad y del aval de los expertos" ya que es preciso "garantizar el abastecimiento de las mascarillas y de los equipos de protección".

A ello añadió la necesidad previa de hacer "test masivos a la población y de trazabilidad de contactos con protocolos de seguridad claros", además de contar con "recursos necesarios ante la posibilidad de un rebrote".



Comparecencias



El pleno del Parlament tendrá hoy como protagonistas, además de a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a las conselleras de Salud y Asuntos Sociales, Patricia Gómez y Fina Santiago, que comparecerán a iniciativa propia para informar de las actuaciones realizadas por sus departamentos ante el coronavirus. Sus comparecencias estarán precedidas de preguntas por parte del PP sobre datos de afectados por municipios y por la gestión en las residencias públicas y privadas.