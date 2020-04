La salida de los niños no entraña un mayor riesgo

Cuando se permita salir a los más pequeños de la casa salir a dar paseos "controlados" junto a sus padres habrán transcurrido ya seis semanas de confinamiento obligado por el nuevo coronavirus. Por ello, frente a las apreciaciones de algunos epidemiólogos de que esa relajación del encierro podría provocar nuevos contagios, los pediatras llevan tiempo pidiendo que se les permita salir a la calle para evitar otros problemas de salud no menos preocupantes que los que les puede provocar el SARS CoV-2.

Esta es la opinión de José Peña, pediatra neumólogo de Son Espases y secretario de la Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA), agrupación científica de la especialidad en las islas que, subraya, junto a la sociedad científica nacional lleva ya varias semanas reclamando al Gobierno central que alivie las condiciones de confinamiento para esos seres menudos que solo piensan en jugar y en correr y a los que se les ha hurtado de repente toda su vida social.

"Los niños deberían empezar a salir porque estamos viendo más crisis de ansiedad y síntomas depresivos en ellos. Por no hablar de trastornos del sueño graves y preocupantes ya que se acuestan más tarde y se despiertan de madrugada sin poder volver a conciliar el sueño", subraya este especialista con conocimiento de causa ya que también participa en la Unidad Multidisciplinar de Trastornos del Sueño del hospital de referencia.

Al ser preguntado si sabe de qué manera se permitirá salir a los niños a partir del próximo lunes día 27, Peña revela que cuatro o cinco pediatras están colaborando con el Gobierno para elaborar el protocolo más seguro. Un protocolo que, adelanta, previsiblemente se dará a conocer hoy. "Está aún por definir. Mañana se sabrán los detalles concretos", señalaba ayer.

Mensaje erróneo



Frente a las afirmaciones de algunos especialistas en enfermedades infecciosas de que los niños pueden ser vectores potencialmente más peligrosos de futuros contagios, Peña contrapone que los niños no son más contagiosos que los adultos.

"Se está dando un mensaje erróneo a la sociedad lo que a la postre está generando una fobia peligrosa", recuerda aludiendo a las recriminaciones que han recibido algunos padres en la calle al salir junto a sus hijos porque, sencillamente, no tienen a nadie con quién dejarlos.

El propio portavoz del comité de crisis balear, el doctor Javier Arranz, calificaba el pasado domingo de "medida de alto riesgo" el anuncio hecho un día antes por parte del presidente del Gobierno de que el próximo lunes se permitiría una salida "controlada" de los más pequeños.

Aunque el propio Arranz matizaba ayer sus declaraciones señalando que nunca se había opuesto a esta relajación del confinamiento, sí reiteró a continuación que "un aumento de la movilidad es un riesgo ante el que hemos de estar preparados para detectar cualquier repunte de nuevos casos. No estamos en contra de permitir salir a los niños, simplemente decimos que entraña un riesgo ante el que debemos estar preparados", diferenció el portavoz.

Por el contrario, Peña contrapone que un niño paseando por la calle de la mano de su padre no entraña un riesgo mayor que el de una persona paseando a su perro o el de un vecino bajando la basura al contenedor.

"La gran mayoría de los niños, si han tenido el virus, lo han pasado de forma leve. Y si ahora están asintomáticos tras cinco semanas de encierro, no entrañan ningún peligro para el resto de la población", subraya el pediatra diciendo no entender las suspicacias de los epidemiólogos más allá de que estos últimos teman una gran afluencia de padres y niños en las calles que no permita el aún obligado distanciamiento social.

El hospital, como en verano



Porque si hay alguna certeza con este nuevo virus es que provoca menos complicaciones a los pequeños. "Hemos tenido que ingresar a muy pocos niños con Covid-19. Y todos ellos tenían algún problema añadido, no hemos hospitalizado a ninguno sin otra patología. Y ahora ya se han curado de todos los virus. La planta de infecciosas de pediatría está casi vacía, como en verano. La gripe y el rinovirus han desaparecido. Por eso, que puedan pasear por la calle manteniendo las distancias con otros niños no implica ningún riesgo", redondea su argumentación el especialista.

Por contra, los beneficios de estos paseos pueden ser muchos. Peña aboga porque sean matutinos con el objetivo de que la luz del día les suministre melatonina, hormona que regula los ciclos de la vigilia y el sueño.

"También el contacto con el sol les proporcionará la vitamina D que favorece el crecimiento de sus huesos. Por no hablar de los beneficios psicológicos. Su estatus vital es correr y jugar y salir a la calle puede contribuir a que tengan una mayor sensación de libertad que disminuya su angustia", añade el especialista antes de advertir de otras consecuencias indeseables de un encierro más prolongado para los más pequeños entre las que no duda en citar un aumento de los accidentes domésticos o, incluso, los malos tratos.