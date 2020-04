Un juzgado de Palma anula por primera vez los intereses de una hipoteca con cláusula IRPH

Un juzgado de Palma ha anulado el índice IRPH como referencia de los intereses de una hipoteca en una sentencia pionera que aplica la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró ilegal ese índice si no se informa suficientemente al prestatario. El juzgado de primera instancia 17 ha ordenado la anulación de la cláusula de IRPH fijada por Caixabank y de la cláusula de vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario suscrito el 8 de junio de 2006.

Es la primera vez en Baleares y una de las primeras en España en que un órgano judicial aplica la sentencia que el Tribunal de Justicia de la UE dictó el pasado 3 de marzo para establecer que el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) solo puede aplicarse si quien contrata ha recibido información precisa sobre ese método de cálculo de intereses.

La jueza firmante de la sentencia argumenta la anulación en el incumplimiento de la normativa comunitaria sobre transparencia en la contratación hipotecaria. Además de eliminar las cláusulas, la entidad bancaria es condenada a recalcular los intereses acumulados durante la vigencia del préstamo aplicando como índice de referencia el euribor y a restituir al demandante lo que hubiera abonado de más por la vigencia del IRPH. También tendrá que pagar el banco intereses acumulados por esas cantidades y las costas del proceso.

La Audiencia de Álava declaró en una sentencia "nula, por abusiva" la cláusula que fijaba ese índice en un préstamo porque no no se le había explicado al prestatario cómo se calculaba ni se le había ofrecido una comparación con otros índices que resultaban más favorables. El Tribunal Supremo anuló la sentencia y la discrepancia la saldó el Tribunal de Justicia de la UE el mes pasado al sentenciar que en ese caso no se cumplían los criterios de transparencia que deben regir en la contratación hipotecaria. En base a esa jurisprudencia, la jueza de Palma resuelve que en el caso analizado por ella "no se considera acreditado" que la entidad facilitara la información necesaria.