El Govern destaca su gestión ante el coronavirus frente a las críticas de oposición por la falta de material

El Govern balear ha defendido este martes en el Parlament su gestión de la crisis del coronavirus en las islas, mientras que la oposición ha criticado con severidad su falta de previsión y que el personal sanitario continúa aún sin disponer del material necesario para protegerse del coronavirus.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado este martes en el Parlament que el Govern y los gestores sanitarios "no han llegado tarde" para afrontar la crisis de "la pandemia COVID-19 en Baleares y que el trabajo realizado por gestores y profesionales ha sido "encomiable".

"No estoy de acuerdo en que hemos llegado tarde" ante una "grave y triste" crisis sanitaria mundial, ha afirmado Gómez, que ha explicado que las Islas Baleares han tenido la "suerte" de ver cómo otras comunidades autónomas han tenido que afrontar en primer lugar este problema antes de que llegara a las islas, lo que ha permitido adoptar medidas contundentes, "anticiparse y planificar con antelación".

La consellera ha asegurado que "se ha hecho un esfuerzo histórico", aunque ha reconocido que no sabe si "suficiente", y desde el primer momento el Govern se movilizó para comprar material sanitario porque "previó que las cosas se podían complicar".

El Govern y la propia consellera están dispuestos a reconocer los errores cometidos, ha señalado Gómez, que ha añadido a continuación: "Sinceramente, tanto gestores como profesionales han hecho y están haciendo un trabajo encomiable".

En su comparecencia parlamentaria para tratar sobre la pandemia, la consellera ha concretado que, en estos momentos, Baleares cuenta con 76.000 PCR y test de anticuerpos cualitativos, que son los válidos para detectar la presencia del coronavirus.

La titular de Salud ha explicado que se irán realizando pruebas según los criterios sanitarios a determinados sectores de la población, como los profesionales sanitarios y los usuarios y trabajadores de las residencias de personas mayores y discapacitados. "No se pueden hacer pruebas por hacer pruebas", ha mantenido.

"Es evidente que los profesionales que están en primera línea son una prioridad", ha apuntado. Cerca de un 2 % de los profesionales del Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) se ha contagiado.

Gómez ha destacado que ya se han recuperado en Baleares 1.050 personas de las 1.788 contagiadas y que, cada día que pasa, es menor el número de personas que se contagia y mayor la cifra de recuperados.

Sobre el próximo periodo de desconfinamiento, Baleares seguirá las directrices del Gobierno central, si bien ya ha presentado sus propuestas al Ministerio de Sanidad para llevarlo a cabo en el archipiélago.

Gómez ha pedido a la ciudadanía que "no se relaje" y que mantenga a las actuales medidas de aislamiento.

"Una pandemia como ésta no entiende ni de fronteras ni de gobiernos, solo se vencerá desde la unión y la responsabilidad de todos; vivimos momentos únicos y debemos saber estar a la altura de las circunstancias", ha sostenido.

Por parte del PP, el diputado Sebastià Sagreras ha criticado que a día de hoy en Baleares el personal sanitario trabaja sin el material de seguridad "suficiente".

Además, ha mantenido que la gestión sanitaria del Govern de esta crisis ha si "muy deficiente" y que la consellera ha "suspendido en todo: en resultados, en empatía, humildad y transparencia".

El diputado de Cs Juan Manuel Gómez ha pedido a Gómez que "se ponga en la piel" del personal sanitario que no ha podido disponer del material de seguridad a tiempo.

La diputada de Vox Idoia Ribas ha lamentado "la falta de previsión y la actitud negligente" tanto del Gobierno central y de los autonómicos, que "no han adoptado" las medidas de protección adecuadas para minimizar el impacto del virus.

Desde El Pi, su portavoz, Lina Pons, ha recordado las críticas de los sindicatos de médicos y de enfermeras por no realizar las pruebas a todos los profesionales y por no disponer de material de protección y se ha preguntado "cómo es posible que la gente muera sola; esto no puede ser".

El portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha dicho que esta crisis ha "pillado desprevenidos a todos" y que el Govern ha tenido que tomar decisiones "muy rápidas", al tiempo que ha mostrado la "inmensa gratitud" hacia el personal sanitario.