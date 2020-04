España: de Torra al INE, pasando por Orwell

Desde hace un mes nos encontramos en un estado de hibernación. El Estado entero. Tan sólo el díscolo Torra se atreve a discutir la gestión monclovita. Recapitulando objetivamente, del primero. La Moncloa ha ido a remolque de los competentes informes que el equipo de epidemiología del Clínic de Barcelona ha ido realizando para la Generalitat. Si hubiera sido por Fernando Simón re aún tomaríamos refrescos en las terrazas de los bares. Desolador. Entre tanta incertidumbre, hay dos instituciones que se han mantienen inalterables: la Zarzuela y don Mariano Rajoy Brey. La primera, obsesionada en lavar su imagen tras la primera ( y no mayor, o eso se intuye) revelación de las que puede haber sobre la herencia de Don Juan Carlos. Verbigracia: se está transparentando hasta límites inauditos el interés que "per se" deberían tener SS. MM. en temas comunitarios. Loable, sí. Pero quizás tardía. La verdad, para poner el "zoom"a trabajar no se debería haber esperado una más que probable imputación en un tribunal europeo, Corina mediante. Como tampoco a una pandemia que asola todo el país. Y si no, se lo preguntan a los "royals" ingleses: la Reina Isabel II de Inglaterra acudió a más de 200 actos el año pasado. Noventa y tres años tenía. En sus buenos tiempos (hasta los ochenta y cinco cumplidos ), más de 360. La aplicación perfecta del lema que escribió Montaigne para su entonces rey, Enrique IV :"La Corona se gana, no se hereda". Quien no decepciona es el expresidente del Gobierno. El país puede estar en estado de sitio, alarma o cualesquiera se llame lo que vivamos hoy. Excepto para el muy bien pagado registrador y miembro del Consejo de Estado: ha salido a caminar cada día a la vía pública. Ejemplificando a las claras lo que ha sido el Sars-Cov-II para ciertas élites madrileñas: una anécdota. Así han ido cayendo los Cortina, Sanz, Falcó y compañía. Por creer que el virus no iba con ellos. Hasta que en algunos casos ha sido demasiado tarde. Pero por lo que se ve, don Mariano se fuma un puro con todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo primero, su bienestar.

A la par que don Mariano se burla de todos nosotros, se da en España otro fenómeno: el de las mentiras piadosas. Y si cuela, cuela. O lo que es lo mismo: cada día La Moncloa se encarga de facilitar unos datos sobre alcance de la pandemia. Que al cabo de unos días el propio Instituto Nacional de Estadística va a contradecir. Como se ha demostrado con los fallecidos que nos dio en marzo y abril. A la par que el trajín de coches fúnebres sigue recorriendo el país. Del cabo de Gata hasta Finisterre. De las Marismas del Guadalquivir al "cap de Creus". Algo falla, eso es obvio. No obstante, el Centro Nacional de Estadística sigue en sus trece en la fiabilidad de sus datos. Afirmando sin pudor que "los fallecidos encontrados en sus casas no han sido computados como víctimas del Covid- 19 puesto eran de edad avanzada y multisistémicos".

Entre la poca categoría de la oposición y el hastío generalizado al cual se ha llegado, la ciudadanía ya no sabe a qué agarrarse. Sin ilusión ni dinero, ahíta de cervezas y "snacks". Ante el televisor - que convenientemente ofrece basura hipnótica – y totalmente superada por los acontecimientos. Confinada, a la par que ciber vigilada. Porque con la excusa del virus, Orwell ha triunfado: nuestros movimientos están siendo monitorizados en todo momento. Gracias a un Gobierno de izquierdas, por cierto. No quisiera usted saber el cirio que se hubiera armado si el émulo de Partido Comunista Chino hubiere sido Pablo Casado. Veremos si pasada la alarma se retira la vigencia de la SND/297/2020 "sobre el desarrollo de soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles para la obtención de datos". O si – tal como ha pasado con la "Ley Mordaza"- un Gobierno progresista continúa justificando su vigencia.

Mientras, la cuenta corriente del ahorrador medio va menguando. No pasa lo mismo con la de los políticos: a buen recaudo de Ertes suelen ver intactas sus retribuciones. Salvo excepcionales, voluntaristas y contadas ocasiones, ciertamente. De no hallarse una recuperación económica en breve plazo, esta situación podría explotar en las próximas elecciones. Quizás sea entonces cuando algunos ( y algunas) se arrepientan de su soberbia. De sus mentiras piadosas. También de su poca sensibilidad.