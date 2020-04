La desescalada podría variar en función de cada pueblo

El proceso de desescalada, concepto que remite al progresivo levantamiento del confinamiento, no será homogéneo. No sólo variará entre las comunidades autónomas, en función de su exposición a la pandemia, sino que también podría ser diferente para los municipios de una misma región.

Se trata de una idea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dejó entrever en su comparecencia del sábado para anunciar la prórroga del estado de alarma y que puso ayer sobre la mesa ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Ese planteamiento de una gradual reducción del encierro a varias velocidades dependiendo de la afectación del virus en cada localidad no es visto con malos ojos desde la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib).

Visión desde la Felib



"En principio, me parece bien. Me parecería normal que, si un municipio tiene cero infectados, pueda relajar un poco más el confinamiento", sostuvo el presidente de la Felib, Toni Salas, quien es alcalde de Costitx. Sin embargo, Salas matizó a continuación que también habrá que tener en cuenta la especial idiosincrasia insular.

"Es evidente que la realidad insular es diferente. Y, en todo caso, serán las autoridades sanitarias las que decidirán cómo se hace la desescalada. Lo que está claro es que la proximidad en Mallorca entre pueblos es muy alta. En un radio de 10 kilómetros a la redonda tienes varios municipios. Si se pudiese hacer que en un pueblo no entrase ni saliese nadie, quizá serviría. Pero es casi imposible. Hay movilidad de trabajadores, del campo, de la construcción...", argumentó Salas, quien agregó que, en todo caso, los alcaldes de la isla están a la espera de que en próximas semanas se conozcan más detalles de cómo será ese proceso de desescalada.

Una de las principales incógnitas que depara la posibilidad de un levantamiento del encierro a diferentes velocidades en los pueblos reside en un desplazamiento de ciudadanos de zonas donde aún persistiesen las restricciones a otras donde se hubiesen suavizado. Consultado a este respecto en rueda de prensa, Caballero aseguró ayer que cualquier planteamiento de desescalada se basará en criterios técnicos.

"Incluso dentro de una ciudad hay zonas distintas. No hay homogeneidad. Ya no digamos entre ciudades. El impacto de la pandemia varía de una a otra. De la mano de expertos y con nuestras opiniones, hay que ir preparando la desescalada, con especial cuidado para que zonas que van más lentas no contagien a las que van más rápidas. Tiene que haber diversos parámetros. Ésta es una cuestión que veremos con los técnicos", manifestó el presidente de la FEMP.