Un verano sin Mallorca para alemanes y británicos

Adiós a los planes de salir al extranjero. Primero fue la presidenta de la Comisión Europea. A la voz de Ursula von der Leyen se suman las de los gobiernos del Reino Unido y Alemania, que invitan a sus ciudadanos a pasar las vacaciones cerca de casa. Ni la pandemia ni la situación del transporte aéreo permitirán viajar lejos.

Muy a pesar de todos, la campaña del Consell de Mallorca See You Soon, con un gran éxito en las redes sociales, tendría que pasar probablemente a ser un See You in 2021. Desde el confinamiento, con los miles de casos de coronavirus y las flotas de las aerolíneas en tierra es la cruda realidad. Y los dirigentes políticos de nuestros principales mercados emisores están dejándoselo claro a sus ciudadanos: a alemanes y británicos les exhortan a olvidarse de reservar vacaciones para este verano.

Tanto en el Reino Unido como en Alemania, con unos 110.000 y 134.000 casos de Covid-19, respectivamente– sus tabloides más populares, The Sun y Bild, daban cuenta el viernes en sendas informaciones que lo de viajar este verano y volar hasta Mallorca se queda aparcado. En ese baño de realidad se les recuerdan las limitaciones que campan en prácticamente todos los países: ni siquiera han logrado aún repatriar a todos los británicos y alemanes que quedaron varados por el mundo con el cierre de fronteras ante la eclosión de la pandemia.

Similares mensajes encuentran alemanes y británicos, como el resto del turismo internacional que acostumbra a abarrotar la isla, cuando se asoman a nuestros medios de comunicación: estamos como estamos y la última industria que se pondrán en marcha es nuestra especialidad, la turística. Ni siquiera sabemos a qué velocidad y en qué condiciones hoteles,playas, bares o centros de ocio podrán volver a abrir sus puertas. Solo que el viernes el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también llamó a mantener "prudencia y paciencia" a la hora de hacer reservas.

"¿Cuándo podré viajar?" El rotativo alemán Bild hasta rezuma nostalgia apelando al querido Ballermann, el Balneario 6 de El Arenal, y sus multitudinarias fiestas. Esas mismas fiestas que este verano que ya casi hemos tachado del calendario debían enfrentar las limitaciones del decreto ley contra el turismo de excesos que tanto alarmó a inicios de año a nuestros mercados emisores.

En Alemania es la ministra de Asuntos Exteriores, Heilo Maas, la que les ha robado "las esperanzas" de soñar con vacaciones de verano en el extranjero "por el momento". Apelando a la situación real –"existen restricciones de entrada en la mayoría de los países"–, recuerda que los contagios "continuarán aumentando", con el riesgo de que los turistas no podrían abandonar el destino en el que se encontraran por las medidas de cuarentena.

Lo curioso en Alemania, según destaca Bild, es que "la mayoría de las llamadas" al centro de atención ante la crisis sanitaria son de personas consultando sobre cuándo podrán volver a viajar. A principios de mayo Alemania se plantea revisar las restricciones , sin embargo Maas no ha querido dar falsas esperanzas, no se vislumbran "signos de mejora". La ministra recuerda que a pesar de haberse facilitado el regreso de alrededor de 240.000 personas todavía quedan "miles" por expatriar.

Mientras, desde el diario alemán se hace énfasis en una "buena noticia" en otra información en la que da cuenta de que Mallorca, ante el estado de alarma en España, podría estar cerrada al menos hasta agosto: todos aquellos que han reservado sus viajes a través de un paquete turístico tendrán derecho al reembolso. Y "la mala noticia" que da a sus lectores es que no pinta nada bien su "fiesta de verano en Ballermann".

En el Reino Unido el secretario de Transporte, Grant Schapps, pone sobreaviso a los que quieran reservar vacaciones para el verano en el extranjero: los aviones posiblemente seguirán en tierra porque el virus sigue propagándose, por tanto invita a que se aparquen los planes. EasyJet no está volando y Ryanair y British Airways lo hacen de forma residual principalmente para el rescate de turistas. El regreso de rutas se sitúa para junio. The Sun recuerda también las declaraciones de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, sobre no planificar vacaciones este estío y Schapps insiste en que ni para julio ni agosto caben pronósticos fiables.

"!Adiós, Mallorca, adiós Tailandia!". El rotativo alemán 'Bild' informa de que no hay posibilidad de poder relajar las restricciones de viaje para este verano.