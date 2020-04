Los chicos de Amadip, campeones del confinamiento

"Este partido se juega en casa, es responsabilidad de todos. Yo me quedo en casa". Lo dice muy serio Pedro Cabot reproduciendo las frases de los futbolistas de élite para luchar contra el coronavirus. Él no es deportista ni actor en la película Campeones, pero sabe que "juntos lo conseguiremos", concluye en uno de los muchos videos caseros que se ha grabado para cumplir los retos propuestos por la fundación Amadip Esment. Sus más de 600 usuarios adultos están confinados, como el resto del país, y "lo están llevando muy bien, mejor de lo esperado. Nos ha sorprendido muy gratamente", destaca Elisenda Rosell, al frente del equipo de vivienda.

Amadip continúa aplicando su principio básico: Esment, "que es una palabra propia mallorquina que significa con cuidado, mimo, atención", tal como explica Dani en otro video; y desde el comienzo del estado de alarma lo hace con una herramienta que todos llevan en el teléfono: WhatsApp. "Al no poder estar en el centro, tuvimos que buscar una alternativa fácil y accesible para ellos y con la que pudiesen seguir una rutina", en palabras de Neus Llabrés, quien dirige las actividades de bienestar y aprendizaje. Solo este servicio, con 300 usuarios, tiene 31 grupos en la aplicación móvil. "Cada uno está formado por ocho o nueve personas, que son los mismos compañeros de antes y el monitor, para que todo este cambio no sea tan brusco", señala.

¿Y qué hacen? "Planificamos el día de forma muy estructurada para evitar que se levanten tarde, se acomoden y no hagan nada". Lo primero, el aseo personal: ducha y vestirse, nada de estar todo el día en pijama, como ilustra de forma didáctica en un video la terapeuta ocupacional Lucía Pérez. Cuando suena el primer pitido de wasap, es muy probable que sea uno de sus montajes. En el de mantener los hábitos, comienza diciendo que "no solo va a traer beneficios para nuestra salud, sino también para la autoestima", y las imágenes prosiguen con usuarios haciendo la cama, barriendo, tendiendo la ropa, regando las plantas... Son grabadas por ellos o sus familias y subidas al móvil para los retos que plantean sus monitores.

Llabrés cuenta que esta forma de incentivarles ya existía antes del confinamiento, aunque ahora "se ha potenciado más todavía, porque les motiva y cada mañana están esperando el reto del día", que puede ser cualquier actividad física o mental. "Lo importante es la estimulación cognitiva", añade. Tras el aseo personal, el desayuno y las tareas del hogar, toca hacer ejercicio. "Lo que más les cuesta es acordarse de las deportivas. Muchos se ponen a pegar saltos con las zapatillas de casa", se ríe la especialista. A través del canal de Amadip en Youtube, tienen yoga, circuitos caseros propuestos por el equipo de vivienda y zumba, aunque también pueden escoger otro tipo de ejercicios.

Además, estas semanas han movido mucho el esqueleto con las grabaciones de ellos bailando y cantando Quédate en tu casa, del grupo La Pegatina, o Resistiré, del Dúo Dinámico. Hay otros retos más calmados, como la lectura, escribir cartas a los enfermos de Son Espases "para darles ánimos" y poner en práctica habilidades como pintar, hacer manualidades o tocar un instrumento.

Después de comer (varios retos les han puesto tras los fogones) llega uno de los momentos más esperados por los usuarios, "más o menos media hora de contacto con sus compañeros a través de videollamadas. Deben mantener el vínculo, la relación con ellos, para que vean que no están solos, porque muchos no entienden bien qué está pasando, por qué no pueden salir de casa; y a veces se agobian". Pero Neus Llabrés se queda con lo mejor del confinamiento: "Antes estaban todo el día en el centro y ahora, obligados a pasar el tiempo con sus familias, les está sirviendo a todos para aprender mucho".

Como dice un usuario en el video de emociones: "Yo estoy feliz en casa porque estoy entretenido con mi padre ayudándole al bricolaje y también a mi madre a las tareas del hogar". Sin embargo, ocurre lo contrario en el servicio de vivienda de la fundación. "Antes visitaban a sus familiares todos los domingos y ahora no pueden. Es lo que más echan en falta y, aunque se suple con videollamadas, está claro que no es lo mismo", lamenta Elisenda Rosell. Los que iban a trabajar o a hacer la compra con una vecina tampoco pueden, por lo que los profesionales de Amadip Esment que atienden a los 304 usuarios residentes en los pisos "se están dejando la piel para darles apoyo durante 24 horas todos los días, tratarles como a una auténtica familia e intentar que no se desanimen por esta situación", según la responsable.

Es lo que alienta un usuario en otro autovideo: "Mucho ánimo a todos y no os rindáis. Juntos derrotaremos al coronavirus y volveremos a nuestra vida diaria", afirma con el puño hacia delante como un superhéroe, ya que es uno de los campeones del confinamiento.



Netflix

Las personas con capacidades diferentes son un grupo de riesgo, por lo que para prevenir posibles contagios de coronavirus, el servicio de vivienda de Amadip trasladó a habitaciones individuales a quienes compartían dormitorio y disminuyó el número de usuarios en cada piso para que hubiese un máximo de dos o tres residentes. Utilizaron apartamentos de respiro familiar y despachos que los monitores tienen en los inmuebles. Todo quedó listo antes de que comenzase el estado de alarma y fueron tan previsores que hasta instalaron Netflix e internet, que se añaden a los retos diarios y no dan margen al aburrimiento.