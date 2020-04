Salud no concreta si hará test masivos a la población de las islas

Guillem Bosch

Salud no concreta si hará pruebas de forma masiva a la población de Balears. La consellera, Patricia Gómez, aseguró ayer entender "la demanda social" (una petición que el PP registró ayer) y dijo que "no se descarta" esta opción aunque puso matices a la palabra "masiva" y prefirió hablar de "proyectos con objetivos".

Es decir, ir haciendo pruebas de forma generalizada por ámbitos, como por ejemplo, indicó, se está haciendo en las residencias en las que se detecta un caso positivo.

Otra de las prioridades, indicó la consellera tras las críticas de la oposición y las quejas de entidades como el Sindicato de Enfermería, es la protección del personal sanitario. Por eso se continúa trabajando para abastecerse de mascarillas y equipos de protección: "En las últimas semanas han llegado 3,6 millones de mascarillas a Balears, el sector sanitario y las residencias utilizan 140.000 mascarillas semanales, diez veces más que en condiciones normales", recordó.

Sobre el reparto de mascarillas entre la población general, la consellera indicó que se estudió cargarlas en la tarjeta sanitaria para que los usuarios del sistema de salud pudieran llevárselas de las farmacias gratis o a un precio reducido, pero que finalmente se ha descartado ya que, dijo, el sector farmacéutico les ha asegurado que no hay problemas para conseguirlas y además el ministerio de Consumo ha anunciado que intervendrá para limitar el precio de estas protecciones.

Gómez insistió en su preocupación por los sanitarios y en cómo se van realizando pruebas por ámbitos al anunciar que se ha llevado a cabo un estudio piloto con 200 trabajadores (médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos y celadores) de las plantas de Medicina Interna y Neumología dedicadas a la Covid-19 de Son Espases. La semana que viene se anunciarán los resultados, que servirán para conocer el grado de inmunidad de este colectivo.

Después se quiere seguir ampliando el estudio a más unidades del hospital (Urgencias, Medicina Intensiva, Radiología...) para después llevarlo a cabo en otros hospitales de las islas y en centros de salud.

Además, para saber la expansión del virus también se llevarán a cabo estudios de seroprevalencia. El ministerio de Sanidad anunció uno que en teoría debería haber comenzado esta semana y que suponía la realización de 62.400 pruebas en toda España, 1.400 en Balears, pero el estudio no ha empezado y el Govern no dispone de momento de más información (o no se ha hecho pública). El otro estudio lo impulsará el ejecutivo autonómico, tendrá una muestra más amplia y comenzará cuando arranque el desconfinamiento.

Este proceso de desconfinamiento depende de Madrid, recordó Gómez, aunque Balears trabaja en un plan con diferentes escenarios que ya ha expuesto al ministerio de Sanidad.

Relizar test y estudios para conocer la expansión real del virus es necesario para saber el grado de inmunidad alcanzado por la población.

Según ha explicado varias veces Javier Arranz, portavoz del comité de seguimiento de la pandemia, si se confirma que un 60% de la población ha pasado la enfermedad, se podrá descartar un gran rebrote de casos y afrontar los nuevos casos que vayan surgiendo, como se hace con la gripe (adoptando, eso sí, medidas de detección rápida). Si no se ha llegado a esa inmunidad de grupo, se deberán adoptar otras medidas de mayor precaución.

Desde el inicio de la pandemia y hasta el pasado jueves, se han realizado en las islas 20.937 pruebas diagnósticas tipo PCR y 1.444 test de anticuerpos, lo que supone, según señaló la consellera Gómez, "una proporción mayor que la mayoría de comunidades".