Las sesiones de refuerzo educativo en verano serán voluntarias

En verano no habrá clases, pero Educación estudia cómo abrir los colegios e institutos para ofrecer actividades socioeducativas. Por un lado, estudia abrir colegios en colaboración con ayuntamientos y entidades para que los alumnos más pequeños (Infantil y Primaria) puedan realizar allí actividades ocio y deporte. También se plante que los alumnos de ESO acudan a sesiones de refuerzo, que serían voluntarias.

Todo dependerá de las condiciones sanitarias que se establezcan respecto a ratios y espacios mínimos necesarios cuando se anuncie el desconfinamiento. El conseller March recordó que aquí ya existe la experiencia del Plan de Acompañamiento Escolar (PAE), que llegó a ofertarse en julio, con profesores voluntarios al frente cobrando un extra por este trabajo.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Mallorca (FAPA) pedía que se abrieran los centros en verano para favorecer la "reconexión" de los chavales con el entorno escolar. COAPA, la confederación balear de la que forma parte FAPA, reclama también que se reduzcan temarios y currículos el próximo curso, para poder retomar lo ha quedado pendiente y consolidar las competencias básicas. La entidad defiende revisar unos contenidos que considera "excesivos".

Algunos sindicatos también reaccionaron ayer a las instrucciones y directrices del Ministerio y de la Conselleria.

El STEI reclamó evitar que la "coordinación" entre el Gobierno y las comunidades autónomas no se convierta en un intento de "recentralización" y recordó que la enseñanza telemática no puede sustituir a la escuela y la labor de los docentes. CCOO, por su parte, demandó que los efectos de la crisis económica que trae la pandemia no se traduzcan en recortes en el sector educativo, como sucedió con la crisis de 2008.

Oposiciones



Además de informarles de estas instrucciones sobre el final de curso, el conseller March habló con los sindicatos sobre las oposiciones, que quedan aplazadas a 2021 de forma definitiva y con la oferta de plazas en principio garantizada (aunque CCOO insistió en que pedirá al Gobierno "un compromiso firme).

El STEI celebró que el conseller "plantó la posibilidad de negociar un nuevo pacto de estabilidad de interinos", que sería compatible con la oferta de oposiciones para los próximos años.