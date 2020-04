- Los alumnos de Baleares recibirán un refuerzo en el curso próximo para recuperar lo perdido

Educación confirma que, durante el primer trimestre, se reforzarán las materias impartidas y las no trabajadas

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, ha confirmado este jueves que durante el primer trimestre del curso próximo, el de 2020-2021, se reforzarán las materias impartidas, pero también las que no se hayan podido trabajar por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa telemática celebrada este jueves para explicar lo acordado en la reunión sectorial con la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el resto de comunidades autónomas.

El conseller March ha explicado que el calendario escolar no cambiará con lo cual el curso acabará tal y como estaba programado, en junio. En cuanto al próximo, ha afirmado que la situación de "excepcionalidad no acabará ahora", sino que seguirá en el primer trimestre al "tener en cuenta que muchos aprendizajes, tanto de contenidos como de competencias, no se habrán podido hacer".