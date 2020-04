UGT exige garantías de seguridad a las empresas

UGT Balears apeló ayer a la "conciencia" de los responsables de las empresas de las islas para que eviten reanudar la actividad si no pueden garantizar de "manera plena" la salud y seguridad de las plantillas en su vuelta al trabajo. UGT subrayó que "no hay excusa que valga" y que las personas no tienen que elegir entre "trabajar o proteger su salud", por lo que los empresarios "no deben obligar" a sus plantillas a volver al trabajo si no pueden habilitar los mecanismos para "velar por su seguridad" frente a la Covid-19.