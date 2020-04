Sindicatos y Pimem denuncian falta de equipos de protección para todos los trabajadores

Los sindicatos UGT y CCOO han coincidido hoy con la patronal de la pequeña y mediana empresa (Pimem) en denunciar la falta de materiales de protección en las empresas que hoy se han reincorporado al trabajo. Pimem apunta que las empresas no han tenido tiempo de aprovisionarse de materiales como mascarillas, guantes o equipos de protección individual (EPI), ya que no les llegaron los protocolos del Ministerio hasta el día de ayer que en Mallorca era festivo. Por su parte, desde los sindicatos reclaman a las empresas que no reinicien su actividad "si no pueden garantizar la salud" de sus empleados.

En un comunicado, Pimen señala también que en la isla hay pocos proveedores de estos materiales. En este sentido, la presidenta de los fabricantes de materiales de construcción, Rosabel Sugrañes, ha precisado: "Ayer, festivo, recibimos los protocolos y de un día para otro es imposible conseguir todos los EPIS necesarios. No hay que olvidar que además cada tipo de trabajador requiere un material específico y diferente. La mascarilla del obrero no es la misma que el del personal de almacén y la del almacén no es la misma que el de oficinas".

José Luís García, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), apunta que "la mayoría de pequeñas y medianas empresas no cuentan con los materiales necesarios para protección de los trabajadores y ello es un riesgo. Pedimos que se reanude la actividad siempre y cuando existan las garantías de protección de la salud de los trabajadores".

Desde el sindicato UGT, mediante un comunicado, han pedido hoy a las empresas que no empiecen la actividad en caso de no poder garantizar la protección de la plantilla. UGT ha querido apelar a la conciencia para luchar contra el coronavirus: "No hay excusa que valga y las personas no tienen que elegir entre trabajar o proteger su salud, por lo que los empresarios "no deben obligar" a sus plantillas a volver al trabajo si no pueden habilitar los mecanismos para velar por su seguridad frente al Covid-19". UGT recuerda que la alternativas para estas empresas sin medidas de seguridad son los Expedientes de Regulación Temporal (ERTE).