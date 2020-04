El Hospital de Manacor envía ánimos al ritmo de 'Resistiré'

El personal sanitario del Hospital de Manacor que trabaja mano a mano con los contagiados por coronavirus ha querido aportar un grano de arena más a la lucha contra la enfermedad. A través de la famosa canción 'Resistiré', varios miembros de la Unidad Covid-19 del centro cantan y bailan para dar un mensaje de ánimo a todos los que están luchando cada día para superar esta situación.



El vídeo, obra de Pepe Alacid, está dedicado a todos los trabajadores del hospital y a todas las familias y pacientes del centro y acaba con un mensaje de ánimo y esperanza: "No estás solo. Nunca lo has estado. Vamos a luchar por ti. Nada nos va a parar. Queremos darte toda nuestra fuerza. Tienes todo nuestro cariño y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacarte de esta. Juntos lo conseguiremos. No descansaremos. No pararemos. Por todos los que se nos han ido. Pase lo que pase, resistiremos".