Cinco generaciones: el confinamiento no entiende de edad

Un mes de confinamiento. Treinta días que no han transcurrido todo lo rápido que uno habría deseado. Desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma, no ha habido nada de ordinario. El cambio en la forma de vivir y entender la realidad ha afectado a nuestra cotidianidad. Superar con éxito esta cuarentena no está resultando sencillo.

La búsqueda de hábitos, fomentar los vínculos sociales y reforzar ciertos patrones se han convertido en la rutina diaria de miles de personas. Atendiendo a la edad, no todas las necesidades son las mismas. Cinco mallorquines de diferentes generaciones explican en Diario de Mallorca cómo han llevado estos días, qué han echado en falta y dónde han buscado alivio y entretenimiento.

Con solo tres y cinco años todavía es difícil de entender por qué no se puede bajar al parque a jugar con los amigos. "Lucas no para de repetir que en la calle hay un virus que nos puede hacer daño, pero su hermana Olivia, que es dos años más pequeña que él, secunda el patrón sin entenderlo", explica Andrea María Santoyo, madre de ambos niños.

"Hay días malos y días peores", admite entre risas. "Con el paso de las semanas los nervios afloran. Ni nosotros, como padres, aguantamos lo mismo, ni ellos, como niños, son capaces de soportar la misma situación", aclara. "Todo lo que habíamos creado en un principio, las rutinas, los trabajos escolares, las promesas... Se han ido diluyendo. Ahora son ellos los que se imponen unos hábitos", explica.

La convivencia diaria y obligada ha llevado a estos dos hermanos, que apenas jugaban juntos, a manifestar una unión hasta ahora desconocida. "Antes cada uno se divertía por su lado, pero durante la cuarentena han aprendido a compartir y entretenerse juntos. Es algo que nos ha sorprendido", reconocen Andrea y su marido Dani Martínez, quien también asegura que el pequeño patio de su casa les ha valido como vía de escape. "Olivia es más apegada y mucho más tranquila, pero Lucas es puro nervio. Ahora se ha hecho amigo de la vecina y está todo el día enviándose cartas con ella", sentencia.

El yoga, las manualidades y la tablet han servido a esta familia para hacer más llevadera la cuarentena. "¡Y los temidos grupos de padres de Whatsapp nos han salvado la vida! La mayoría de actividades que realizan las compartimos y tomamos también ejemplo", reconocen. "Volver a ver a sus abuelos y conocer a un primo que ha nacido hace solo unos días, es lo que más ilusión les hace, pero sin duda han sabido llevar la cuarentena mucho mejor que nosotros mismos", aceptan con alivio y algo de resignación.

Sheila El Boutaibi tiene 17 años y estudia primero de Bachiller en el colegio Santa María de Palma: "Lo primero que haré cuando pueda salir de casa será ir a la playa con los amigos". Como ella, miles de jóvenes de la isla han visto como el curso escolar cortaba su transcurso habitual. "La carga de trabajo es casi mayor que cuando íbamos a clase", reconoce. "Todo lo hacemos mediante un aula virtual. En ella nos cuelgan deberes, trabajos y pruebas a realizar, además de poder seguir clases que hacen los profesores virtualmente", explica.

Sheila reconoce haber tenido "suerte" de que la pandemia sanitaria le haya cogido un curso antes de afrontar la EBAU, pero aun así está preocupada. "Lo hablamos con los compañeros, evidentemente tenemos miedo de cómo vamos a plantar cara al próximo curso y si vamos a llegar con el nivel necesario. Yo quiero cursar un doble grado de ADE y Derecho y me preocupa mi nota de Selectividad. No sabemos cómo van a valorar esta última evaluación y eso nos inquieta", señala.

Como todos los jóvenes de su edad, el "poco tiempo libre" que le dejan los estudios lo aprovecha para estar en constante comunicación con sus amigos: "Al inicio del confinamiento hacíamos videollamadas a través de Houseparty, pero la gente empezó a quitarse la aplicación por miedo a que robaban datos y contraseñas". Sola en casa y conviviendo con una de sus hermanas, pues a sus padres les cogió el cierre de fronteras en Melilla, parte del tiempo libre también lo aprovecha para cocinar, "un hobby que siempre" ha tenido.



La falta de interacción social



Xim Benjumeda acaba de bajarse de una bicicleta estática que tiene en casa para "mantenerse activo en la medida de lo posible". Los 40 metros cuadrados de su piso en Son Espanyolet no son el principal problema del confinamiento. "Soy marinero y estoy acostumbrado a pasar mucho tiempo encerrado en espacios pequeños, pero el no poder interactuar con nadie sí lo llevo bastante peor", argumenta.

El palmesano, de 32 años, intenta suplantar las relaciones personales con una buena dosis diaria de "videoquedadas" por internet. "No hay una tarde en la que no me conecte con los amigos. Yo puedo estar pintando y ellos haciendo sus cosas, pero al menos les tengo de fondo y parece que estamos acompañados", señala.

Para sobrellevar mejor el encierro, el joven, que también trabaja como DJ, ha transmitido en varias ocasiones a lo largo del confinamiento sesiones de música por streaming para ocupar su tiempo y hacer más ameno el aislamiento de la gente. Bajo el seudónimo de 'Mixim' y a ritmo de bassmusic "todo esto me ha servido para desconectar un poco del día a día".

"Las relaciones sexuales y las cervezas en la terraza del bar del barrio" son dos de las cosas que más echa de menos, aunque reconoce que lo primero que hará cuando acabe el estado de alarma será "salir a la calle a correr". "En casa hago algo de ejercicio, pero es evidente que encerrado entre cuatro paredes resulta bastante complicado", explica.



Buenas noticias



Entre toda la ansiedad, preocupación e incertidumbre que ha generado el estado de alarma en el último mes, también ha habido tiempo para las buenas noticias. "Estás limpia". Estas palabras pronunciadas por el médico que seguía el tratamiento contra el cáncer de Manuela Herrero fueron un subidón de energía en estos complicados momentos. "Me diagnosticaron la enfermedad el pasado verano y recibí el último tratamiento de quimio con el estado de alarma ya vigente", explica.

Manuela, de 70 años, reconoce altibajos durante este tiempo de cuarentena: "Siempre he sido una persona muy activa y optimista. Antes del confinamiento me mantenía en forma yendo a varias clases de yoga y pilates, por lo que durante el confinamiento he trasladado esa rutina a casa". Sola en su domicilio, con sus hijas independizadas, la meditación le ha ayudado a que este tiempo de encierro haya transcurrido de la mejor forma posible.

"Cada día dedico al menos dos horas a mantenerme activa físicamente. Tengo una bicicleta estática con la que caliento, luego subo el ritmo con algo de zumba y termino relajándome haciendo ejercicios de meditación", explica. Las plataformas de series y películas como Netflix y Filmin también forman parte de su día a día. "Intento desconectar de todas las noticias que llegan a través de la televisión, porque me podría volver loca. Mi dosis de información diaria me la da la radio cada mañana, el resto del día ya no suelo ver ni leer ningún otro tipo de noticias", admite.

"Un paseo, recorriendo el centro de Palma, bajar por la Catedral y volver caminando pegada al mar es ahora mismo lo primero que haré cuando se acabe toda esta pesadilla", reconoce esperanzada de que su deseo se cumpla más pronto que tarde.

"Aburrida en casa estoy. Esto es un calvario", reconoce Montserrat Bigas, de 87 años y residente en Palma. "Todo esto se me está haciendo muy largo. Antes siempre buscaba cualquier excusa para salir de casa, comprar cuatro cosas o acercarme a la farmacia, pero con todo esto no me queda más remedio que estar aquí encerrada entre las cuatro paredes de mi casa", sentencia la octogenaria. Gracias a sus hijas, quienes le llevan todo lo necesario para comer, Montserrat ha evitado salir de su domicilio durante el último mes de aislamiento: "Me están tratando como una auténtica reina con el bicho ese que anda danzando por ahí".

Pese a vivir sola, Montserrat también se ha impuesto una rutina diaria que intenta cumplir siempre a rajatabla: "Tengo un pequeño patio y ahí por lo menos veo los rayos de sol y me da un poco el aire porque ya parezco casi una monja de clausura. Por las mañanas siempre salgo un rato y doy cuatro vueltas por él, pero no es lo mismo que estar en la calle, donde siempre encontraba algún vecino con el que contarme algo, eso es lo que echo más de menos", reconoce. La televisión la enciende poco "porque hay muchos programas que no son de mis tiempos", pero lo que sí está aprovechando es "para dormir mucho más".