Las plantillas públicas de Baleares oscilan entre el 40 y 95% de teletrabajo

La crisis del coronavirus ha mandado a trabajar a sus casas a buena parte de los trabajadores de las administraciones públicas de Baleares, en porcentajes que oscilan entre el 40 % de algunos ayuntamientos y el 95 % de varios departamentos de los consells insulares.

Excluyendo a todo el personal sanitario, el trabajo en remoto y las videoconferencias se han generalizado para buena parte de los empleados públicos de las islas, según los datos recopilados por Efe.

Pero el porcentaje de trabajadores públicos que puede teletrabajar varía mucho en función del desempeño de cada cual, porque el trabajo telemático de oficina es viable pero policías, bomberos y personal de limpieza y servicios sociales están más al pie del cañón que nunca.

Los ayuntamientos son los más limitados para hacer efectivo que sus plantillas se queden en casa a trabajar al ser de incumbencia municipal muchos de los servicios esenciales y que se ejercen a pie de calle, desde la recogida de basuras al mantenimiento de los semáforos.

En el caso de la administración autonómica, el 84,7 % del personal (excluido todo el sanitario) hace teletrabajo a causa de la crisis de la COVID-19, con 17.326 personas trabajando desde sus casas, según los datos del Govern.

Los otros 3.128, el 15,3 % restante de trabajadores autonómicos, que siguen desarrollando su labor de manera presencial en sus puestos de trabajo para garantizar los servicios públicos y esenciales, están sometidos a medidas de protección para evitar el contagio como mantener la distancia o usar guantes, y tienen que seguir las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la CAIB.

En el Consell de Mallorca, teletrabaja confinado en casa el 93,5 %. La cifra es mucho menor en el caso del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), con sólo uno de cada cuatro haciendo teletrabajo (el 26 %), por tratarse de la entidad que, entre otras cuestiones, gestiona las residencias de ancianos y los centros de menores.

Pero el menor porcentaje de trabajo en remoto de la administración insular mallorquina se da, por razones obvias, entre la plantilla de los Bomberos de Mallorca, con solo un 6 % teletrabajando.

De los alrededor de 750 trabajadores del Consell de Ibiza, dentro del personal considerado como servicios esenciales hay unas 300 personas acudiendo al puesto de trabajo, que suponen en torno a un 80 %, y el 20 % restante está teletrabajando.

De los servicios no esenciales, unas 450 personas, el 95 % teletrabaja durante el estado de alarma por la crisis sanitaria. Al personal cuya función no puede hacerse on line (un 5 %) se les ha ido asignando funciones, están a disposición del Consell y al final del estado de alarma se hará un balance de horas hechas y horas que deben, ha informado la institución insular.

En Menorca, de los entre 470 y 500 trabajadores del Consell, un 85 % teletrabaja, y los demás corresponden sobre todo a empleados de las residencias.

En el caso del Ayuntamiento de Palma, el hecho de que parte de los servicios declarados esenciales los constituyan la Policía Local, los Bomberos y personal de limpieza y de atención a domicilio, hace que el teletrabajo lo lleven a cabo alrededor del 55 % de la plantilla.

Cort estableció el sistema de teletrabajo para la mayoría de la plantilla municipal, con el objetivo de continuar con la actividad y priorizar la salud y seguridad del personal y para que la presencia de personal en las dependencias municipales fuera "la mínima e imprescindible", de acuerdo con las medidas de organización de los servicios mínimos. Entre el 42 y el 45 % de los trabajadores del Ayuntamiento de Palma, es decir, unos mil de los alrededor de 2.500 totales, siguen prestando su función en su puesto de trabajo.

De los 310 trabajadores del Ayuntamiento de Mahón, están trabajando desde casa 126, un 40 %. Además 135 trabajan en servicios esenciales, el 44 %, y hay 50 en situación de permiso retribuido, lo que supone un 16 % del total, porque su trabajo no se puede hacer en línea