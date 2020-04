El obispo alaba a los profesionales sanitarios por su "esfuerzo en salvar vidas"

obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, tuvo ayer un especial recuerdo en su homilía del domingo de Resurrección para los enfermos de coronavirus, al tiempo que alabó a los "profesionales sanitarios que los cuidan", especialmente su "esfuerzo por salvar vidas". Eltuvo ayer un especial recuerdo en supara los enfermos de coronavirus, al tiempo que En una catedral de Palma completamente vacía, monseñor Taltavull expresó su dolor por todos los que "han perdido la vida, en medio de un inmenso y continuado esfuerzo de los profesionales sanitarios que han ido salvando muchas más". Taltavull lanzó un mensaje de optimismo: "En medio de esta situación de sufrimiento y dolor, hemos visto a Jesús identificarse con nosotros, ponerse a nuestro lado, haciéndose presente en los hospitales y en las casas, allí donde alguien necesitaba ayuda urgente o permanente. Lo hemos visto, tanto en los enfermos en los que hemos visto su rostro, como en quienes los cuidan, en los que hemos visto más que buenos samaritanos y cirineos".



El obispo recalcó que la Semana Santa que culminaba ayer con el domingo de Pascua "ha encontrado un escenario diferente, no previsto". No obstante, recordó que "aun con las iglesias cerradas, no se ha dejado de orar, de celebrar, convocados a distancia y unidos espiritualmente por la fe, la esperanza y la caridad y comunicados a través de las redes sociales".



El prelado también puso en valor que se ha acentuado al máximo la ayuda de Cáritas y otras entidades sociales de la Iglesia, desde el momento que han comenzado a aparecer "serios problemas propios de una pandemia que pasa a ser económica y social".



La de ayer no fue solo una misa anormal por la ausencia de fieles y más sacerdotes. Es tradición que los Reyes presidan la misa de Pascua del domingo de Resurrección desde la Catedral de Mallorca, donde la Familia Real pasa las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, igual que el resto de tradiciones ausentes durante esta Semana Santa con motivo de la crisis sanitaria, el Rey Felipe VI y su familia no han viajado hasta la isla balear, siendo esta la primera vez que los miembros de la Casa Real no acuden a la citada catedral en 25 años, cuando la instauró el rey Juan Carlos en 1995.