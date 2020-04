Més per Mallorca urge a Madrid a aplicar la renta mínima vital

Més per Mallorca apela a la "responsabilidad" ante la incertidumbre económica derivada de la Covid-19 e insta a los empresarios a no poner trabas a la puesta en marcha de la renta o ingreso mínimo vital para los afectados anunciada por el Gobierno central. Esta prestación, "se ha de poner en marcha de manera inmediata y no usarla como moneda de cambio", explicó Fina Santiago. Asegura que "la ciudadanía necesita ya de estos ingresos para no empeorar más su situación de vulnerabilidad".