Curados: la historia de cinco personas de las 756 que han ganado al coronavirus en Baleares

Aislada en su habitación de Son Espases, a solas con el virus, Rosario oía los aplausos con los que el personal sanitario despedía a los pacientes que habían superado el coronavirus y se marchaban a su casa. Eso le daba alegría y pensaba: "Yo seré la próxima". Tuvo que esperar más de dos semanas para oírlos.

El pasado lunes, diecisiete días después de haber ingresado con una gran debilidad y un dolor de cabeza "ensordecedor", Rosario Borrás abandonó el hospital de Son Espases entre los aplausos y gritos de alegría de médicos, enfermeros y auxiliares.

Se emociona al recordar ese momento. A sus 48 años, siente que ha vuelto a nacer porque lo ha pasado "muy mal". Su caso ha sido complicado, su sistema inmune no respondía a los tratamientos contra la COVID-19 y se ha sentido "extremadamente débil". Pero toda "esa pesadilla" ya ha quedado atrás. Rosario asegura que no olvidará ese pasillo que le hicieron los sanitarios, pero hay otro momento aún más valioso para ella: la llamada que le hizo su médico el pasado martes.

A Rosario le faltan las palabras para expresar su agradecimiento a su doctor, Adrián Ferrer, a pesar de la broma que le gastó cuando le llamó para informarle si aún tenía carga vírica. Cuando abandonó Son Espases y llegó a su casa aún no lo sabían y por eso debía permanecer aislada en su propio domicilio, lejos de su marido Luís y de su hija Laia, de dos años y medio. Ferrer le llamó muy serio. Y Rosario se preparó para lo peor. Hasta que el médico exclamó: "¡Qué no! Puedes salir, eres inmune, ¡puedes abrazar a tu hija!".

"La alegría de saber que podía coger a mi pequeña, abrazar a mi marido... es indescriptible, no sé cuántos besos le di a mi hija, es un día que no voy a olvidar", dice, ahora ya riendo y esperando que todo vuelva a la normalidad para poder ir a darle un abrazo al doctor Ferrer.



"Es una situación devastadora"



"Es una situación devastadora; yo soy una mujer sana, no fumadora, no tengo perfil de riesgo, pero te sientes tan mal y ves que no mejoras que en algún momento sí piensas: '¿Voy a salir de ésta, o no?' Ves cerquísima la muerte", narra: "Pero tienes que desterrar esos pensamientos, es un calvario y lo pasas sola, pero yo me he mantenido positiva, pensando siempre hacia adelante, en el futuro".

Argumenta que como de cuerpo estaba "muy mal", necesitaba sentir que de cabeza "estaba al 100%", y para ello lo focalizaba todo en pensar en su familia, su marido, sus hijas: "Recibía su energía positiva, era mi impulso".

No es fácil para los pacientes con coronavirus adoptar esta actitud. Si en condiciones normales ya es fácil sentirse vulnerable al estar hospitalizado, cuando no puedes contar con la cercanía de tus seres queridos y encima te enfrentas a la incertidumbre de una enfermedad nueva y global, la vulnerabilidad se multiplica.

Por eso no es de extrañar que sea tan especial el vínculo creado entre estos pacientes y el personal sanitario, que además se expone al contagio para tratarlos con todos los medios disponibles. Todos los entrevistados insisten en este punto: "Pon que estamos muy agradecido a todo el personal del hospital, por favor, ponlo, son maravillosos".

Rosario es hoy una de las 757 altas registradas hasta ayer en Balears desde el inicio de la pandemia. Su historia es una más de las que hay tras la única cifra buena de las que cada día nos arrojan las autoridades sanitarias.

En este grupo de pacientes 'recuperados' también hay personas mayores. Un diagnóstico de COVID-19 puede ser más peligroso para ellos, pero no es sentencia de nada y hay muchos ejemplos de veteranos que han ganado al virus.

Ahí está Jorge Torres, que a sus 90 años y con hipertensión, diabetes y un ictus en su historial, el día 3 de abril abandonó Son Espases. Había llegado con fiebre, tos, problemas digestivos y sensación de debilidad.

Doce días después salía de allí, ya sin síntomas y entre aplausos, para pasar unos días de aislamiento final en Sant Joan de Déu, para proteger a su mujer, Isabel, de 86 años. El jueves pasado dio negativo en las analíticas: "Al llegar a casa quería abrazar a mi mujer lo primero, pero los médicos me dijeron que antes tenía darme una buena ducha... ¡y eso hice! Después ya pude darle un abrazo como se merece", celebra.

Su nieto Guillermo es neurólogo residente en el hospital universitario y ha estado, como toda la familia, muy pendiente de su evolución. Es uno de los médicos que estaba en el pasillo de los aplausos cuando Jorge dejaba su habitación del hospital: "Todavía me emociono al pensar en ese momento", cuenta el nonagenario: "Tanto en Son Espases como en Sant Joan de Déu me han tratado de forma excelente, han sido como mi familia durante estos 20 días".

"Cuando te dicen que ha dado positivo desgraciadamente piensas lo peor, fue un batacazo", admite el joven, "pero también él ha tenido siempre una salud de hierro e ingresó como caso leve, así que teníamos esperanzas". Cuando el pasado jueves su padre puso en el grupo de Whatsapp familiar que le daban el alta, fue un momento de "muchísima alegría".

Todos tienen claro cómo van a celebrar el momento en que puedan volver a reunirse: le pedirán al abuelo, que además de ser "un sabio" también es un gran cocinero, que les prepare un bullit de peix, como el que les hizo el pasado 10 de enero para celebrar su 90 cumpleaños. "Éste es un bicho malo, pero hay esperanza, las cosas pueden salir bien, también para las personas mayores", concluye Guillermo.

Lo prueba también con su caso Maria Morey. A sus 76 años Maria también ha dejado atrás al virus, y además casi sin enterarse, sin molestias. Ella vive en la residencia de Oms Sant Miquel de Palma. El pasado día 20 de marzo, a la una de la madrugada, vinieron a despertarle y ya entendió que se la llevaban a hacer "la vuelta del bichito": aunque no tenía síntomas había dado positivo y se la llevaban a la Clínica Quirón Palmaplanas por precaución.

Estuvo allí 14 días, "con un médico muy simpático". Uno de sus sobrinos le pagó la televisión –"al día siguiente de irme la pusieron gratis, justamente", dice riendo­–, y aunque al principio le costaba dormir por las noches, cuenta que en general estaba bastante bien: "No tuve fiebre, ni vomité... podría haber sido muy grave, pero yo era positiva, tenía que ganar al bichito".

Le ganó, y el 2 de abril pudo volver a la residencia. Dos usuarios de este centro gestionado por el Consell han fallecido, pero también han vuelto cinco residentes, incluyendo una señora de 93 años. Cada regreso es un chute de esperanza. Todos esperan recuperar pronto "la vida de antes", con sus talleres, sus visitas, las salidas a la calle... y los abrazos y el contacto físico con el personal: "Lo que más añoramos es darnos un buen abrazo", confirma Margalida Roser, trabajadora social del centro.

A María Isabel Costa el pasado lunes por la mañana le llamaron de Son Espases para darle los últimos resultados: negativos. Ya no tenía carga vírica, le dijeron: "Ya estás inmunizada". Se esperó a hablar con el médico de su centro de salud para 'reconfirmar' que ya podía salir. Quería estar asegura: "Después de lo que has pasado... da cierto respeto volver a abrazar a los tuyos".

Ella tiene 50 años y es asmática. El pasado 15 de marzo empezó a tener fiebre y ya vio que "no era normal" y se aisló en su casa, apartándose de su marido y sus hijos.

Al día siguiente la fiebre ya era importante y contactó con uno de los teléfonos de la COVID-19 (el 061 o el 971437079). Un equipo médico comenzó a hacerle un seguimiento telefónico cada dos o tres días hasta que once jornadas después y dado que la fiebre no remitía y no podía respirar bien, la mandaron para Son Espases. Y ya no salió hasta el pasado viernes, ocho días después.



"La mejor cara para la familia"

"Es una situación muy dura y hay momentos en que no las tienes todas contigo de si lo vas a sacar", narra, "estás en una vorágine tal que no te das mucha cuenta de tu propia situación, te dejas cuidar e intentas poner la mejor cara cuando hablas con tu familia por Whatsapp, para que no se preocupen".

¿En qué pensó cuando le dijeron que se iba para casa? La mujer se queda callada unos segundos. "En la familia", contesta al poco. Esa preocupación por cómo pasan el trance los seres queridos es, además del agradecimiento a los sanitarios, otro punto en común que estos pacientes expresan.

María Isabel insiste en remarcar su admiración por los trabajadores del hospital: "Médicos, enfermeras, el personal de limpieza... son brutales, son los héroes de esta película, no escatiman en cuidados y encima cuando te dan el alta te aplauden, ¡cuando ellos se han jugado la vida por ti!".

En términos casi idénticos habla Josep Giner al hacer referencia al "exquisito" trato del personal de Son Espases. También habla de lo difícil que es explicar lo que se siente cuando te hacen el pasillo de aplausos.

A él, que lo vivió el martes pasado tras pasar 12 días hospitalizado, se le quiebra la voz solo de recordarlo: "Es que lo has pasado muy mal, sales y los ves y te emocionas y te pones a llorar, y todavía hoy...".

Su mujer viajó en febrero a Madrid por trabajo y creen que se contagió allí. Ella tuvo síntomas leves, pero a Pep es como si le hubiera "pasado un camión por encima". Tenía dolor de riñones, de huesos... y, lo peor, "la sensación de opresión en el pecho". Respirar, algo que damos por hecho, le costaba: tenía que esforzarse mucho para coger aire "y eso asusta".



Fortaleza ante la incertidumbre

Es deportista y hace carreras de fondo con lo que tiene "fortaleza mental", pero el proceso es "duro", cuenta, y al principio pasó miedo. "Esta enfermedad lo que tiene es la incertidumbre", razona. Añade que además "impresiona" cuando te hacen firmar un consentimiento para recibir un tratamiento experimental con retrovirales, como los que se usan con pacientes con VIH.

A los pocos días de iniciarlo, empezó a sentirse mejor. Hoy ya está en casa. Aún tiene restos de neumonía y le hacen un seguimiento pero ha dado negativo en los análisis y ya hace sus planes de futuro: a los dos días de salir del hospital ya se había apuntado a la carrera ciclista Mallorca 312 que se celebra en octubre. No le va a bastar el campo para correr.

Tras sentir que ha renacido, Rosario también tiene planes de futuro. Además de su intención de sacar de su vida "todo lo que resta", quiere seguir la sugerencia de su médico, que vio que tenía muchos tatuajes y le dijo que se tenía que hacer uno para recordar por lo que ha pasado. Ella ya le ha pedido a su hermano, que es tatuador, que vaya pensando un diseño. Puede ser un símbolo o directamente la frase Yo sobreviví al coronavirus.

Ella ha sobrevivido, como otras muchas personas, pero pide no confiarse: "Que nadie más pase por lo que he pasado yo".