Unió de Pagesos retira la imagen de Valtònyc de su campaña promocional

Unió de Pagesos ha retirado la imagen de Valtònyc de su campaña para tranquilizar a la ciudadanía sobre el abastecimiento de alimentos durante el confinamiento, tras la polémica levantada por el uso de la imagen del rapero mallorquín. El presidente de VOX Baleares, Jorge Campos, había exigido a la asociación agraria que retirara la foto promocional de Valtònyc, alegando que era "una vergüenza, por no decir una basura y un insulto que se utilice a un condenado y prófugo de la Justicia para promocionar el consumo de producto local. Valtonyc no es un referente, es un delincuente, y Unió de Pagesos debe rectificar inmediatamente y pedir disculpas. En un momento de necesaria unidad, ligar la imagen de un delincuente violento al mundo rural no aporta nada más que división".

El llamamiento de Vox aunó enseguida a docenas de críticas en las redes sociales. Ante el revuelo generado, el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordinas, decidió suprimer la foto del rapero "lamentando" lo ocurrido. "Hace dos semanas iniciaremos la campaña publicitaria Tu a casa, dirigida a la concienciación social de la importancia de quedarse en casa y dando la tranquilidad que el abastecimiento de alimentos está garantizado. Personas de la cultura, la comunicación y la cocina han cedido gratuitamente su imagen. Ha sido un éxito, polémica incluida. Si alguien se ha sentido ofendido por la campaña o por la participación de algún artista, lo lamentamos", zanja Ordinas.