Sorprenden a un conductor sin seguro en el coche en un control en el Paseo Marítimo

Un conductor extranjero fue soprendido el jueves circulando sin seguro con su coche por el Paseo Martímo en un control de la Policía Local de Palma. Al comprobar que faltaba en su domcumentación este requisito obligatorio, la grúa municipal retiró el vehículo y lo condujo al depósito.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves en el Paseo Marítimo, ante el Auditorium, durante un control de la Policía Local con motivo de las restricciones debido a la alerta sanitaria del coronavirus. Un Mercedes negro con un conductor que acertó a pasar por el lugar fue intetceptado. Los agentes revisaron la documentación y comprobaron que no había suscrito el segruo obligatorio. A continuación le comunicaron que no podía circular.

"No hay seguro, no hay coche", le comunicó un agente al conductor del vehículo, de nacionalidad extranjera. "Si hace falta seguro, yo lo saco. Claro que sí", acertó a decir el ocupante. Su gesto de buena voluntad no impidió que la grúa le retirara el vehículo al depósito,, al no tener la documentación en regla.