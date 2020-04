Vox quiere saber cómo se cuidan a los menores tutelados por el Consell

Los diputados de Vox en el Consell de Mallorca han pedido al presidente del IMAS, Javier de Juan, que explique por escrito qué medidas se están aplicando sobre la custodia de menores que están tutelados y si, además, se está garantizando el régimen de visitas durante el estado de alarma.

El partido político considera que, "en esta complicada situación para todos", los responsables políticos deben dar "más explicaciones que nunca" y "deben evitar parapetarse en excusas y llamadas a la lealtad institucional para esconder todo tipo de cifra y de dato".

Vox justifica esta iniciativa política en su labor de oposición en el Consell de Mallorca, que es la de controlar la acción de gobierno. Por esta razón considera que "tiene especial relevancia" saber de qué forma se está actuando sobre personas vulnerables e indefensas, como son los menores tutelados por la institución. "En los últimos meses hemos conocido una serie de escándalos relacionados con los menores tutelados que no podemos olvidar", ha señalado Toni Gili, portavoz adjunto de Vox en el Consell, a través de un comunicado.

El partido político denunció, además, que a raíz de este escándalo por estos menores, se pudo comprobar la falta de protocolos y la falta de control de los centros que se encargan de la tutela. "Nos tememos que, aunque se pusieron de relieve todos los problemas que aquejan al sistema de control, tutela y protección de los menores, y pese a las exigencias de la oposición para recomponer la situación, poco o nada se ha hecho", denuncia Vox.

El partido señala que espera que el conseller Javier de Juan "deje a un lado su tendencia al oscurantismo y a silenciar a la oposición y canalice sus fuerzas, por ejemplo, en ofrecer datos". La oposición defiende que la sociedad tiene la obligación de garantizar que estos menores tutelados estén bien cuidados y que "no se conculque ninguno de los derechos que les asisten". A pesar de ello, Vox no se muestra muy optimista con la actuación del presidente del IMAS. "Ahora más que nunca debemos exigir por todos los medios posibles que la situación no se le vuelva a ir de las manos al señor Javier de Juan, y a la presidenta Catalina Cladera", señaló el portavoz adjunto.