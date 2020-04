Una joven canta a los trabajadores del Llar d'Ancians de Palma

Los trabajadores del Llar d'Ancians de la calle Genertal Riera de Palma han recibido un emotivo homenaje musical por parte de los vecinos de la calle. Una joven, asomada a una ventana del edificio situado frente al centro gestionado por el Institut Mallorquí d'Afers Socials, ha interpretado con gran sensibilidad una canción en solitario, tras anunciar que lo hacía "por lo bien que cuidáis a nuestros mayores".





No hi ha paraules per descriure l'emoció que desprèn aquest vídeo. Els veïnats de la Llar d'Ancians de l'@imasmallorca agraeixen l'esforç de treballadores i treballadors.#AquestViruslAturamJunts#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/OqFPh9aopg