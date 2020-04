Los diputados de Baleares no quieren bajarse el sueldo por la crisis del coronavirus

Los diputados de Balears no han llegado a ningún acuerdo para bajarse el sueldo y destinarlo a la lucha contra el coronavirus. Hoy la junta de portavoces y la Mesa del Parlament han estado reunida casi toda la mañana de forma telemática para llegar a un acuerdo, ya que debe ser aprobado por unanimidad. Sin embargo, algunos partidos han puesto reticencias a rebajarse su nómina, pese a que cientos de miles de trabajadores de las islas se están viendo afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Al único acuerdo al que han llegado es a no percibir las dietas por desplazamientos para destinarlo al coronavirus.

Los grupos parlamentarios de Més, Podemos y El Pi fueron los que propusieron una rebaja de suelo. Més propuso establecer un porcentaje de recorte, así como entregar la asignación de los grupos parlamentarios y otras medidas que propiciarían una cantidad mensual superior a los 177.000 euros sin contar la rebaja del sueldo. Por su parte, El Pi proponía un 30% de recorte, mientras Podemos llegaba hasta el 50%.

Según ha podido saber este periódico, las reticencias de PSOE, PP y Vox a recortarse el sueldo ha truncado la iniciativa. El diputado de Més Josep Ferrà, ha calificado de "vergonzoso un acuerdo de solo rebajar las dietas por desplazamientos en un momento tran grave como el que estamos y que no supondrá más de 40.000 euros". Ferrà ha recordado que la actividad parlamentaria se ha reducido de forma considerable y era justo rebajar el sueldo.



Por su parte, la portavoz de El Pi, Lina Pons, mostraba también su decepción sobre esta cuestión, ya que considera que las dietas por desplazamiento son cantidades ínfimas. Pons ha criticado que su propuesta no se haya debatido en los órganos del Parlament: "El presidente de la Cámara, Vicenç Thomas, ha dicho que nuestra propuesta de reducción de sueldo no se ha tomado en consideración al ser el único partido que lo hemos pedido. Cosa que no es cierta, ya que Més y Podemos también lo solicitaron".

El debate fue intenso. Después de que se rechazara la propuesta de El Pi, el portavoz de Més, Miquel Ensenyat, así como los representantes de Podemos apuntaron que ellos también habían pedido rebajar el sueldo.