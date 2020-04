Cladera pide a la oposición del Consell un "pacto para la reconstrucción"

La presidenta del Consell, la socialista Catalina Cladera, pidió ayer a los grupos de la oposición en la institución insular "un pacto para la reconstrucción social y económica que necesita Mallorca" ante la crisis por el coronavirus y les instó a dejar a un lado "la demagogia" para alcanzar un acuerdo. "Les pediría que trabajemos juntos, porque esta crisis no es una cuestión de colores políticos, no es un tema de partidos sino de que la sociedad salga lo mejor parada posible", dijo a PP, Ciudadanos, El Pi y Vox.

Cladera hizo esta llamada en el pleno extraordinario de la institución insular en el que se aprobó el decreto que modifica el presupuesto de 2020 para habilitar 4,97 millones de euros para afrontar la crisis del coronavirus, como ya había anunciado el día anterior la presidenta. De estos fondos, 2,5 millones proceden del remanente de tesorería de la institución por el superávit del año pasado y el resto, de fondos procedentes de causas judiciales por casos de corrupción. La mayor parte, 4,47 millones de euros, se destinará al IMAS para hacer frente a gastos imprevistos en residencias y otros centros. El Cuerpo de Bomberos recibirá 200.000 euros para compra de material de protección y desinfección de sus instalaciones y el departamento de Igualdad contará con 290.000 extra para el Casal Ariadna, que atiende a víctimas de violencia machista. Los 10.000 restantes cubrirán el refuerzo de la limpieza en dependencias de la institución.

La ratificación del decreto para habilitar estos fondos no tuvo votos en contra, pero sí la abstención de Vox, a causa de la negativa del Gobierno insular a auditar el IMAS. Ciudadanos se sumó a esta abstención en lo que se refiere a los fondos procedentes de las causas judiciales, ya que en 2017 se acordó que estos recursos se destinarían al tercer sector y con esta medida van a parar a reforzar el IMAS. Beatriz Camiña, de Cs, consideró que es necesario reforzar el Institut, pero para ello hay otras vías que no supongan "dejar en la estacada" a las entidades sociales.

En el pleno, celebrado por primera vez por vía telemática, también se informó sobre la liquidación de los presupuestos de 2019, tanto de la institución como de las empresas públicas dependientes, con un remanente de tesorería para gastos generales de 27,6 millones de euros. Además se acordó el pago de facturas de ejercicios anteriores por 2,5 millones.

Las intervenciones de la oposición no ahorraron críticas a la gestión económica del Gobierno insular. El portavoz popular, Llorenç Galmés, criticó especialmente el superávit en el caso del IMAS, ya que supone que no se invirtieron 11,4 millones de su presupuesto de 2019. "De nada sirve decir que hacen los presupuestos más sociales si a lo largo del año no se sabe gastar lo consignado en los mismos", dijo Galmés, quien criticó que "el IMAS no ha efectuado las inversiones previstas".

Cladera rechazó estas críticas y afirmó que las cuentas de la institución ahora están saneadas. El conseller de Hacienda y Función Pública, Josep Lluís Colom, se expresó en el mismo sentido y anunció que el Gobierno insular ya "está estudiando" reformular el presupuesto aprobado por el Consell para este año, ya que "el escenario ha cambiado mucho" con la crisis del coronavirus y será preciso cambios para dar respuesta a las necesidades económicas y sociales que provocará esta crisis.