Sanidad deja a la ciencia la decisión de autorizar dar paseos cortos con niños

El Gobierno analizará y decidirá sobre la posibilidad de que los niños puedan salir a dar paseos cortos a pesar del confinamiento decretado por la expansión de la pandemia del coronavirus "en base a evidencias científicas, siempre". Así lo aseguó ayer el ministro Salvador Illa. Preguntado sobre si el Ejecutivo tiene ya una fecha para que los niños puedan empezar a salir a la calle, el ministro Illa aclaró que se van a analizar una serie de medidas entre las que se encuentra "que los niños puedan salir, en condiciones muy determinadas, de su domicilio para dar paseos cortos". En todo caso, "esto no está decidido", aclaró. "Lo vamos a decidir con mucha prudencia", insistió. "En base a evidencias científicas, siempre. Siempre respetando derechos y libertades, y anticipando futuros escenarios", zanjó el titular de Sanidad. Durante su comparecencia en la comisión de sanidad y consumo del Congreso el pasado 2 de abril, Illa ya reconoció que dos de las medidas que se estaban valorando en la relajación de restricciones son permitir un tiempo limitado al día de ejercicio físico en la calle o la salida de niños. "No me comprometo a que se lleven a la práctica, pero lo estamos estudiando. Son dos de las cosas que hay que considerar en función de cómo evolucione la epidemia esta semana y la que viene, junto con los datos que vayamos teniendo".