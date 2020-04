PP y Vox ponen fin a la tregua por el coronavirus en Baleares

Y hasta aquí la tregua política por el coronavirus en Baleares. Si en las últimas semanas los partidos habían tratado de mantener la unidad y la oposición había contenido sus críticas por la gestión de la crisis, las acusaciones ya lanzadas en las redes han saltado hoy al pleno del Parlament, donde pese a votar juntos las medidas por la pandemia, PP y Vox han cargado con dureza contra el Govern, advirtiéndole de que "con 84 fallecidos, no basta con dar las condolencias".

Un Parlament a medio gas, sólo con los dieciocho diputados de la diputación permanente (algunos de ellos de manera telemática), ha validado hoy los dos decretos de medidas urgentes por la crisis del coronavirus en las islas, además del decreto de las medidas de vivienda que había quedado pendiente de validar por el inicio del estado de alarma. Y si bien las medidas para afrontar la pandemia han salido adelante con el apoyo unánime de todos los partidos, el debate ha subido de tono y los partidos de la oposición han pasado al ataque.

"Reaccionaron tarde y mal, no supieron actuar con agilidad y dejaron dos meses descuidados", ha empezado su intervención sobre las medidas por el coronavirus la diputada popular Núria Riera, en lo que ha sido un aviso a navegantes. "Somos la tercera comunidad con menos tests rápidos a pesar de que en proporción a la población no somos de los que tenemos menos casos". ha denunciado la popular, que también ha recordado la denuncia de falta de material de los profesionales sanitarios en el archipiélago.

"Han ido a remolque de Pedro Sánchez, no cerraron los colegios, cerraron los bares por partes, dejaron que siguieran llegando cruceros desde las zonas afectadas", ha cargado la diputada popular, que ha advertido al Govern que "con 81 fallecidos, no basta con dar condolencias": "Ya que no han sabido estar a la altura, estén a la altura del caos que han generado". ??"Nos piden un sí sin posibilidad de aportar nada, pero le daremos nuestros votos porque debemos estar unidos porque nuestra lealtad es con la ciudadanía", ha pronunciado la diputada popular.

"La realidad es que todos los días batimos récords de sanitarios infectados", ha expuesto por su parte el diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha señalado que las medidas del Govern son "necesarias pero insuficientes". "La gestión de la presidenta Francina Armengol ha sido mejor que la del presidente del Gobierno, pero tampoco hace falta sacar pecho porque no es díficil hacerlo mejor que Pedro Sánchez", ha ironizado Rodríguez: "Nos piden lealtad pero nos lo ponen muy difícil", ha llegado a pronunciar: "La lealtad que nos piden es la de un perro con su dueño".



PSOE: "No saben lo que es la lealtad"

"¿Se están escuchando?", ha preguntado a los partidos de la oposición la portavoz del PSOE, Silvia Cano. "Ustedes no conocen el significado de la palabra lealtad. ¿Tan difícil es estar a la altura de las circunstancias durante la pandemia?", se ha preguntado la diputada socialista, que ha pasado al contraataque: "Lo que no haremos nosotros es lo que han hecho ustedes en Andalucía aprovechando la crisis para colar medidas sin acordarlas con los agentes sociales". "Ustedes gestionaron una crisis y todo el mundo recuerda cómo lo hicieron", ha zanjado Cano.

"Todo interés partidista que nos separe y todo lo que que no sea permanecer unidos es ruin, antidemocrático y antipatriótico", ha replicado, por su parte, desde Podemos, Gloria Santiago.

Con otro tono, Ciudadanos y El Pi también han cuestionado la gestión del Govern. "¿Cuál ha sido la protección de las residencias? Porque me sabe mal decírselo, pero no la ha habido", ha lamentado la portavoz regionalista Lina Pons, mientras que desde el partido naranja, su diputado Maxo Benalal ha señalado que "no estamos aquí para hacer politiqueo" y ha adelantado que no haría reproches pero ha alertado que "el Govern se queda muy corto, cortísimo", con las medidas.

No al Govern, pero también crítico ha sido el portavoz de Més, Miquel Ensenyat, con el Gobierno de Pedro Sánchez: "Si nos hubiera escuchado antes y hubiera cerrado puertos y aeropuertos las cosas hubieran ido de otra manera", ha manifestado el ecosoberanista, que también ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz-Ayuso. "Mientras aquí la presidenta pedía cerrar puertos y aeropuertos, la presidenta de Madrid decía que ni harta de vino".