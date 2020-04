¿Qué días abrirán los supermercados de Mallorca en Semana Santa?

El confinamiento del coronavirus y el recogimiento de Semana Santa no impedirán la actividad comercial en Baleares, tal y como estaba previsto en el calendario de festivos, aunque reducido al segmento de la alimentación debido a las restricciones del Estado de Alarma para contener la pandemia. Como norma general, el comercio mantendrá abiertas sus puertas el Jueves Santo y el Sábado Santo y bajará las persianas el Viernes Santo, el Domingo de Resurección y el Lunes de Pascua.

La situación cambia en los establecimeintos ubicados en las denominadas zonas de gran afluencia turística y en los pequeños establecimeintos, si lo estiman pertinente. En estos casos, los locales pueden permencer abiertos todos los días de Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua.

El Govern balear ha preferido mantener inalterable el calendario previsto antes del inicio de la pandemia y no hacer uso de la potestad que otorgó el Gobierno central a las autonomías de moficiarlo para evitar problemas de desabastecimiento de la población.



Compra responsable



La Conselleria de Transición Energética y Servicios Productivos ha lanzado una campaña de recomendaciones de compra responsable para estos días. El objetivo es que los ciudadanos continúen respetando las medidas de confinamiento y seguridad para evitar aglomeraciones y contribuir a la prevención de contagios de Covid-19.

Desde la Dirección General de Comercio se recuerda que el abastecimiento de alimentos está garantizado a todos los puntos de venta de las Islas Baleares. Por este motivo, recomienda planificar con antelación las compras y hacerlas atendiendo a las instrucciones del Estado de Alarma. Además, se insiste en la necesidad de reducir la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios.

En esta línea, se ha elaborado, en coordinación con el sector, una serie de pautas a seguir a la hora de ir a comprar para garantizar la seguridad de todas y todos. Así, se recomienda planificar el consumo de forma que no se necesite más de una o dos compras semanales. Para ello, se sugiere hacer un listado detallado de lo que se necesita y evitar así pasar más tiempo del necesario en el comercio. También se desaconsejan compras muy reducidas y que impliquen desplazamientos no justificados. Para una mejor alimentación, se propugna hacer coincidir el día de la compra con el consumo de alimentos frescos.

Desde el Govern, se recuerda también que los horarios de los establecimientos no han cambiado y, por tanto, recomiendan que siempre que sea posible se haga la compra cuando no haya peligro de algomeraciones. También se indica a los consumidores que sigan las instrucciones de los establecimientos y de su personal. En el caso de que haya un control policial, se debe indicar que el desplazamiento obecede a la compra semana. Por ultimo, se subraya que salir a comprar no se tiene que aprovechar como excusa para salir a pasear.