Cladera defiende que la recuperación turística empiece con el mercado local y nacional

La presidenta del Consell, la socialista Catalina Cladera, consideró ayer que la recuperación del turismo cuando acabe la crisis sanitaria por el coronavirus deberá comenzar por "incentivar la demanda local y nacional", para lo que "se está trabajando en una especie de plan Imserso" para estos turistas. "El diseño de un plan específico para el turismo es muy importante para Mallorca, porque nuestra economía depende en gran medida de él", dijo sumándose a la reivindicación planteada por la presidenta del Govern, Francina Armengol, a Pedro Sánchez en este sentido.

Cladera, quien efectuó estas declaraciones tras reunirse con agentes sociales y económicos de la isla (CAEB, PIMEM, UGT y CCOO), puso de relieve que será "una temporada complicada, ya que además estamos pidiendo un aislamiento más largo [en Balears] par estar más seguros". En este sentido, afirmó que los agentes sociales y económicos están de acuerdo con que el desconfinamiento se realice de forma progresiva ya que si bien "parece que Balears empieza a salir antes de la crisis [sanitaria], es importante mantener las medidas de aislamiento" para garantizar que no se produzca un rebrote.

Junto a ello, recordó las dos campañas turísticas impulsadas por el Consell ('See you soon Mallorca' y 'No podem viatjar pero podem somiar') cuyo objetivo es presentar la isla como un destino "preparado, seguro y fuerte para cuando llegue el momento de recibir a los turistas".

Junto a ello, Cladera anunció que ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para insistir en la necesidad de que se flexibilice la regla de gasto, lo que permitiría a la institución insular destinar los 27,6 millones de euros que logró de superávit en la liquidación de 2019 "íntegramente" a la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales.

Nueva partida para gasto social



De momento, el Gobierno insular llevará hoy a pleno del Consell la aprobación de cinco millones de euros en modificación de crédito, de los que la mitad procederán de los casi 28 millones ahorrados el pasado año y los otros 2,5 millones, de fondos recuperados de casos de corrupción que no se habían aplicado. La mayor parte de estos fondos, en concreto 4,5 millones, irán a parar al IMAS, otros 290.000 al servicio de igualdad y 200.000 al cuerpo de Bomberos para reforzarlo.

Cladera resaltó que la necesidad de flexibilizar la regla de gasto es "una reivindicación histórica" a la que se "suma" el Consell "igual que el Govern, ayuntamientos y la Felib", por lo que además de la carta a la ministra se la ha enviado también a la Federación Española de Municipios. La presidenta del Consell, además, anunció que comparecerá el día 16 en un pleno extraordinario para informar sobre la situación de la crisis del coronavirus en Mallorca y la gestión efectuada por el Gobierno insular.

En lo que se refiere a la reunión celebrada hoy con los agentes sociales y económicos, afirmó que dará a estos encuentros una "estructura institucional para que los partidos de la oposición también puedan participar".

Por otro lado, el IMAS anunció ayer la puesta a disposición de los ayuntamientos de Mallorca de 3.590.352 euros para afrontar las ayudas urgentes a personas especialmente vulnerables.