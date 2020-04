Hoteleros de Playa de Palma exigen que se condone el pago impuestos y tasas

La asociación de hoteleros de la Platja de Palma ha exigido a los ayuntamientos de Palma y Llucmajor que les condone el pago de los impuestos y tasas municipales correspondientes al presente año. "No podemos volver a abrir nuestros establecimientos si los gastos nos siguen comiendo", ha afirmado la presidenta de los hoteleros de esta zona turística, Isabel Vidal, quien ha añadido que "necesitamos liquidez para volver a crear empleo y no podemos tener en el cajón una montaña de aplazamientos de tasas e impuestos municipales pendientes de pago".

Por ello, ha afirmado que "si la administración no arrima el hombro esto va a suponer una parálisis total de la economía" y hace un llamamiento a los responsables de ambos ayuntamientos: "Por favor, no nos dejen solos en esto".

Desde la asociación han detallado los impuestos y tasas municipales cuyo cobro, a su juicio, deben suspenderse. Se trata del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa por la prestación de servicios relativos al tratamiento de residuos sólidos urbanos (TIRSU), la de recogida de basuras, las tarifas de agua y alcantarillado, las tasas de carga y descarga y la de la reserva de espacio en la vía pública, que se aplica a las terrazas.

Vidal recuerda que la Platja de Palma "siempre ha aportado millones de euros a las arcas públicas", pero la pandemia generada por el coronavirus "ha sumido al sector en la peor crisis económica que ha vivido su historia". Por ello, la patronal reclama "toda la ayuda posible de las administraciones local, autonómica y estatal" ya que, sin ella, "el tejido productivo no podrá sobrevivir".

La presidenta de los hoteleros considera asimismo que "no es de recibo" que los ayuntamientos pretendan seguir cobrando las tasas e impuestos municipales. Al respecto, insiste en que "no nos sirve, como anunció el Ayuntamiento de Palma, que nos los paralicen, aplacen, fraccionen o rebajen" ya que, afirma, "no tiene sentido que la administración local nos ahogue a impuestos cuando tenemos todos nuestros hoteles cerrados y nos empujen a un colapso económico sin precedentes".