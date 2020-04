El Govern espera que al acabar el estado de alarma se recuperen "paulatinamente" los vuelos a Baleares

Las entradas y salidas de personas en los aeropuertos de Baleares han caído en un 99 por ciento durante el estado de alarma por el coronavirus. Una prueba que con las restricciones a la movilidad en las principales puertas de acceso del archipiélago se ha conseguido "el confinamiento total de nuestras islas". Ahora, con las cifras estabilizadas en las entradas y salidas de las islas, la pregunta es cómo será la vuelta a la normalidad una vez se levante el estado de alarma, algo que dependerá en buena parte de las aerolíneas que operan aquí. El Govern asume que los vuelos no se restablerán de un día para otro y espera que "se recupere paulatinamente" las conexiones aéreas con Baleares.

"La voluntad del Govern es que se mantengan las frecuencias, pero de la misma manera que el desconfinamiento será progresivo, esperamos que se recuperen paulatinamente las conexiones hasta ser las mismas que antes de la crisis del coronavirus", ha explicado el conseller de Movilidad, Marc Pons, hoy tras reunirse por videoconferencia con Autoridad Portuaria, los directores de los aeropuertos de las islas y ENAIRE. "Podremos recuperar las conexiones en función de lo que el desconfinamiento y la evolución de la economía permita", ha añadido.

El conseller ha asegurado que "en el mismo momento que se pueda empezar a desconfinar, nuestros puertos y aeropuertos estarán preparados" y ha recordado que sobre la mesa hay la posibilidad de que "el desconfinamiento no sea homogéneo". "Aún no sabemos qué criterios se aplicarán", ha confesado no obstante.



142 llegadas a Son Sant Joan el 31 de marzo

Pons ha comparecido para dar las cifras que demuestran la práctica paralisis los puertos y aeropuertos de las islas y el consecuente "confinamiento total" de Baleares respecto del continente. Un ejemplo claro que ha dado: por los 60.398 pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Palma el 31 de marzo de 2019, este 31 de marzo sólo lo hicieron 380 pasajeros, 238 para salir de la isla y tan sólo 142 llegadas. "Sólo se ha permitido aquellos movimientos que nos interesaban, los retornos y la salida de 25.000 turistas que seguían en las islas", ha recordado hoy el conseller.

En cuanto al transporte de pasajeros por vía marítima ha detallado que por los 18.360 del 31 de marzo de 2019, el 31 de marzo de 2020 sólo llegaron 1.052, una caída de un 94 por ciento. Si esta cifra es más baja que el 99 por ciento de los aeropuertos es, según ha explicado Pons, por "los conductores del transporte de mercancías", que no obstante también se han reducido en un 55 por ciento, de la misma manera que el número de camiones llegados a la isla, algo que ha atribuido a la paralización de las actividades no esenciales incluida la construcción.