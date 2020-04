Continua la campanya per reforçar la marca Mallorca en el mercat turístic

El Consell de Mallorca ha iniciat la segona fase de la campanya #SeeYouSoonMallorca, que té com a objectiu reforçar la marca Mallorca entre els mercats turístics principals. El responsable de l'acció és el Departament de Turisme i Esports que ha triat el lema 'No podem viatjar, però podem somiar'. Aquesta segona fase consisteix en un vídeo amb imatges de Mallorca que recrea l'illa que ara no es pot gaudir per mor de la crisi de la Covid-19 i s'hi remarca la importància de quedar a casa per sortir d'aquesta crisi tan aviat com sigui possible.

La campanya transmet un missatge positiu i de confiança en el sentit que una vegada es restauri l'activitat social i econòmica, Mallorca estarà preparada per tornar a situar-se com a destinació turística líder.

El material de la campanya s'ha preparat en català, castellà, anglès, alemany i francès, juntament amb els hashtags corresponents #FinsAviatMallorca, #NosVemosProntoMallorca, #BisbaldMallorca, #SeeYouSoonMallorca, #OnSeVoitBientotMajorque.



Mallorca com a destí segur, de qualitat i sostenible

La primera acció de la campanya #SeeYouSoonMallorca ha tingut una acollida excel·lent, amb un impacte de més de 200.000 visualitzacions a les xarxes socials i un nivell elevat de compartició, a través WhatsApp i correu electrònic.

D'altra banda, Andreu Serra, conseller de Turisme i Esports, ha explicat que el Pla Estratègic de Promoció Turística es modificarà per les circumstàncies actuals. De fet, ja s'està treballant en un document nou que inclourà les accions necessàries en l'àmbit organitzatiu, promocional i d'adequació física i digital del destí, com també la projecció de futurs escenaris possibles. L'objectiu és promocionar una Mallorca segura, sostenible i de qualitat una vegada se superi la incertesa generada per la crisi sanitària actual.