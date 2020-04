Cladera defiende comenzar la recuperación turística con el mercado local y nacional

La presidenta del Consell, la socialista Catalina Cladera, ha considerado hoy que la recuperación del turismo cuando acabe la crisis sanitaria por el coronavirus deberá comenzar por "incentivar la demanda local y nacional", para lo cual "se está trabajando en una especie de plan Imserso para estos turistas".

"El diseño de un plan específico para el turismo es muy importante para Mallorca, porque nuestra economía depende en gran medida de él", ha dicho Cladera sumándose a la reivindicación planteada por la presidenta del Govern, Francina Armengol, a Pedro Sánchez en este sentido.

Cladera, quien a efectuado estas declaraciones tras reunirse con los agentes sociales y económicos de la isla, ha admitido que será "una temporada complicada, ya que además estamos pidiendo un aislamiento más largo (en Baleaers) par estar más seguros". En este sentido ha afirmado que los agentes sociales y económicos están de acuerdo con que el desconfinamiento se realice de forma progresiva ya que si bien "parece que Balears empieza a salir antes de la crisis (sanitaria) es importante mantener las medidas de aislamiento" para garantizar que no se produzca un rebrote.

Junto a ello, ha recordado las dos campañas turísticas impulsadas por el Consell ("See you soon Mallorca" y "No podem viatjar pero podem somiar") cuyo objetivo es presentar a la isla como un destino "preparado, seguro y fuerte para cuando llegue el momento de recibir a los turistas"