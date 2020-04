Baleares se ofrece como "laboratorio" para levantar antes el confinamiento

Balears ha superado el pico de contagios de coronavirus y su tendencia continúa a la baja. Ayer, se confirmaron cuatro fallecimientos más, sumando un total de 75, y 1.293 positivos, 22 en el último día. Con este panorama de descenso, Javier Arranz, portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, se mostró ayer partidario de que en las islas se levanten las restricciones antes que en otras comunidades, para que puedan ser "un laboratorio de prueba" y observar qué es lo que pasa al reducir las medidas decretadas en el estado de alarma.

Aunque Arranz reiteró que la decisión de rebajar el confinamiento antes en Balears depende del Gobierno central, y que este deberá tener en cuenta cómo lo verían otras comunidades autonómicas, el especialista consideró que en territorios insulares, por la separación física, sería "una buena opción comenzar a hacerlo [levantar restricciones], probar cómo va y sería bueno para el resto del Estado ver cómo funciona".



Último balance

Ayer se confirmaron 22 nuevos infectados, un 1,7% más que el sábado, hasta un total acumulado de 1.293 positivos, de los que 757 son casos activos, una cifra que también ha disminuido respecto a la jornada anterior. En cambio, aumenta el número de recuperados, que hasta el momento son 461, 39 pacientes más que un día antes.

Tal como habían pronosticado que podría suceder, las autoridades sanitarias de Balears dieron ayer por superado el punto álgido de la etapa más aguda de esta pandemia. "Ya hemos pasado el pico, estamos en un descenso lento, que es lo que debe ser y que no quiere decir que no pueda haber algún repunte", respondió el portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas al ser preguntado por si Balears habría superado ese comentado pico.

Según el último informe, el número de pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de las islas se mantenía ayer en 110, la misma cifra que el día anterior, aunque no por ello se podía afirmar que eran las mismas personas del sábado, remarcó Arranz.

Por islas, Mallorca tenía ayer 515 personas hospitalizadas, de las que 85 estaban en la UCI. En Menorca eran 17 los hospitalizados, 10 de ellos en cuidados intensivos, y otros 39 bajo vigilancia de las unidades volantes de atención al coronavirus (UVAC). En Eivissa, de 55 ingresados, 16 estaban en la UCI, y otros 38 vigilados por la UVAC, al igual que una persona en Formentera.

En cuanto al personal sanitario, había 194 casos positivos activos, dos menos que el sábado, y otros 407 estaban en vigilancia activa, explicó Javier Arranz.

En residencias de la tercera edad, se confirmaron tres positivos nuevos entre los usuarios, uno en La Bonanova y dos en la Sèniors Pollença. Además, hay 9 trabajadores más contagiados, 5 profesionales en la de Oms - Sant Miquel, 2 de La Bonanova y 2 de Domusvi Costa d'en Blanes.

En los centros de discapacitados no hay cambios, con 40 positivos, 39 usuarios y un trabajador.

En cuanto a los hospitales, Arranz dijo que no se ha llegado a un máximo de presión asistencial, aunque sí se da en Atención Primaria, donde "la gente consulta mucho" por teléfono y también en algunos momentos en urgencias por las noches.