'Anem per feina'

Han pasado suficientes días para que los ciudadanos seamos conscientes de que esta es la crisis más seria desde de la II Guerra Mundial. Tras el tremendo problema sanitario de hoy, se intuye que en esta autonomía la recuperación económica será lenta y complicada. Muchas personas que se quedarán sin recursos y, lo que es casi peor, sin saber en qué dirección caminar. Estaremos a oscuras porque nuestros recursos económicos serán escasos o nulos y, posiblemente, nuestras ocupaciones anteriores ya no sirvan o tarden mucho en volver a ser útiles.

No deja de sorprender que, en estos momentos difíciles, donde la serenidad debería ser norma entre comentaristas, políticos y periodistas, se utilicen con frecuencia el comentario banal y la descalificación. En demasiadas ocasiones se imponen el exhibicionismo personal o dañar al adversario, sobre el análisis ponderado y las propuestas razonables.

Una cosa debería quedar clara en estos momentos de profunda crisis: todos tenemos la obligación moral y la necesidad personal de contribuir según nuestras capacidades para superar la situación.

Muchos ciudadanos de esta comunidad tienen cualidades tremendamente útiles que, sin embargo, no se aprovechan. Algunos prefieren quedarse en casa y otros no encuentran la forma de canalizar sus capacidades.



En las últimas semanas, además de la actuación heroica del personal sanitario y de otros servicios imprescindibles, hemos conocido actos extraordinarios de individuos y de colectivos o entidades: las asociaciones agrarias, la Federación Hotelera ofreciendo hoteles para sanitarios, para montar hospitales o para víctimas de violencia machista, el Obispado, Mallorca Sense Fam, Creu Roja, etc, etc... O el Govern, con el gesto de aportar camas para pacientes de otras comunidades con hospitales saturados. Hechos que demuestran que gran parte de nuestra población es sensible y solidaria.

Estas actitudes contrastan con noticias como el abandono de sus puestos de trabajo de funcionarios declarados imprescindibles. O la denuncia de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que ha formalizado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa.



Todos somos conscientes del elevado riesgo que representa la falta de medios que padecen el personal sanitario y de otras actividades imprescindibles, y del coraje con el que afrontan su trabajo cada día. Sin que sirva de excusa para transigir con estas situaciones, sería conveniente hacerse la pregunta de si esta carencia de material se produce solo en España y si de verdad creen que la situación se agrava por una hipotética negligencia de las autoridades sanitarias. Sinceramente, considero que este no es el camino. Tiempo habrá para la denuncia, pero ahora necesitamos propuestas, soluciones e iniciativas para corregir los problemas.

Afrontamos dos retos extraordinarios: la sanidad y el futuro económico-social de nuestra comunidad. En estos dos ejes debemos concentrar esfuerzos y energías.



Es necesario aunar y coordinar esta cantidad ingente de capacidades e iniciativas individuales para mejorar el análisis de los problemas y proponer soluciones factibles. Sabiendo de antemano que no existen soluciones globales ni definitivas, sino que tendremos que sumar pacientemente pequeñas y grandes iniciativas que respondan al esquema de necesidades para nuestro presente y futuro.

Es imprescindible archivar individualismos, protagonismos excluyentes y sectarismos. Debemos dejar las banderas en la puerta y centrarnos en el trabajo.



Parte importantísima de la solución radica en la colaboración público-privada. El primer paso es identificar a las personas o grupos que ya han realizado esfuerzos en esta línea. Simultáneamente, debemos articular mecanismos para que los representantes de colectivos y entidades que pueden aportar conocimiento y capacidad de gestión establezcan una forma ágil para trabajar con el Govern, revisar problemas y soluciones, aprovechar las iniciativas que ya están en marcha, evitar duplicidades, debatir y seleccionar alternativas para responder a las preguntas qué, cuándo y cómo para cada iniciativa.

No es un tópico, es una realidad, todos juntos, coordinados y con las personas adecuadas, tenemos más posibilidades de llegar a puerto.

A los que dudan les recordaré a Confucio: "El mayor error es sucumbir al abatimiento, todos los demás errores pueden repararse, este no". Ha llegado la hora de poner en práctica lo de 'anem per feina'.