Rosana Morillo: "ABTA tampoco sabe si los turistas vendrán en junio, en agosto o en octubre"

"Todavía no se ha decidido cuál será el segundo hotel que se medicalizará", dice Rosana Morillo. m. mielniezuk

Directora general de Turismo. Rosana Morillo, que se estrenó en el Govern gestionando una crisis – "lo de Thomas Cook ahora parece un chiste"–, es el enlace entre el IB-Salut y el sector turístico, apunta a que la estrategia turística del Govern la marcarán los mercados emisores que primero levanten las restricciones de viajes, se mira al chino.

P ¿Cuál es el balance del inicio de esta crisis?

R La primera fase era sacar a todos los turistas. Hemos tenido muchísima colaboración con los consulados, principalmente el alemán y el británico, y con los turoperadores llamadas diarias, con los grandes. Han hecho unas operaciones en general impecables.

P ¿Cómo se está desarrollando la medicalización de hoteles?

R Ha sido partir de cero. Estoy en contacto con el IB-Salut. Además del Meliá Palma Bay como centro satélite de Son Llàtzer en breve tendremos otro hotel para Son Espases, más el de Eivissa y Menorca. El IB-Salut está haciendo una labor buenísima, de pedir las cosas antes de que se necesiten, de ir a ver hoteles, decir quiero uno con duchas y no con bañeras, ese tipo de cosas para estar listos. Más el alojamiento para personal sanitario. Y el listado de hoteles de guardia que salieron en el BOE, y que se irá actualizando. Hay más, sobre todo de viviendas de alquiler vacacional que han solicitado incluirse en esos alojamientos de guardia. Vamos a solicitárselo al ministerio de Transportes.

P ¿Cuál será el segundo hotel?

R Será en Palma, próximo a Son Espases. Se están viendo varios candidatos, no se ha decidido. Vía la Federación Hotelera, me dan una lista de candidatos, hago las llamadas a los propietarios y luego el IB-Salut va a evaluar si el edificio se ajusta a lo que necesitan para montar un hospital.

P ¿Y mirando al futuro?

R Nadie sabe cuándo se va a producir la salida de esta crisis. Y todo el mundo sabe que el sector de turismo y viajes de ocio va a ser de los últimos en recuperarse. Todos los analistas internacionales y los informes que tenemos, desde Deloitte a McKinsey, dicen lo mismo. No obstante, hay que estar preparados. La presidenta ya ha comentado lo del plan de reinicio, tanto las solicitudes que le hemos hecho al Gobierno, para que se tenga en cuenta nuestra particularidad de comunidad eminentemente turística. Es decir, que los ERTEs por fuerza mayor se acaben cuando estemos en condiciones de recibir turistas. Y por nuestra parte, coordinación con los Consells, la parte grande promocional depende de ellos y están trabajando sus planes estratégicos. Y luego los contactos a través de Conestur, tenemos por lo menos una conferencia semanal con Bel Oliver o la ministra. Tenemos un ojo puesto en cuando se va estimando que vamos a salir. Dependeremos mucho de cuándo lo hagan los países emisores. Hablo mucho con ABTA, la patronal de las agencias es la primera interesada en empezar a mandar turistas a Balears.

P ¿Qué dicen desde ABTA?

R En el Reino Unido parece que ahora están más concienciados. Tienen la misma incertidumbre que nosotros. Tampoco son capaces de ver si esto va a ser en junio, en agosto o va a ser en octubre.

P ¿Hay planes a medio plazo para la conectividad aérea?

R No. Tendremos que retomar las acciones de comarketing que se hacen desde la Dirección General. Se basa en rutas que nos interesan. Claro, al cambiar el panorama, tendremos que cambiar las estrategias en esas inversiones, sobre todo con turopeación y líneas aéreas. Hay que ver qué mercados se recuperan antes. El mercado chino, que ya era una opción de inversión a principios de año, igual es uno de los primeros que levanta las restricciones de viaje. Seguimos en contacto principalmente con Ctrip, la más grande agencia china, para ver si hay que poner el esfuerzo con más acento ahí. Pero es un tema global, ese mercado era ventajoso porque ya estaba en Madrid, Barcelona o París. No descartamos mercados que no eran los principales y se puedan recuperar antes que los nuestros.

P ¿Y cuál es la actitud de Ctrip?

R Están muy sensibles y súpercolaboradores, desde hacer traducciones de vídeos que hagamos para relanzar el turismo, ofrecimiento del 100% en colaboración y difusión en el mercado chino. Ven que como estamos cualquier ayuda es poca.

P ¿Habrá ayudas desde Balears a las pymes turísticas?

R Algunas podremos hacerlas desde el ámbito autonómico y otras tendremos que solicitarlas al Gobierno español. Estaremos para lucharlas.

P ¿Han estimado las pérdidas?

R Ya hay entidades que lo han hecho. Es muy difícil por la incertidumbre. Sería cauta con esto, se tiende a ir a los extremos, en el mejor y el peor de los casos, y provocas o mucho optimismo o mucho pesimismo. La prioridad es sanitaria y salvar vidas.

P ¿En qué trabaja ahora la Aetib?

R Con redes sociales y renovar contratos, hay una parte administrativa importante por una serie de campañas, concursos que hay que extender. La Aetib tiene mucho contacto con los mercados y va pensando en el futuro.

P Si en Fitur la estrategia anunciada fue fidelizar al mercado español, ¿ahora tendrá más razón de ser?

R Totalmente. Es un ecosistema en el que el ritmo de recuperación va a ser el mismo que el nuestro. Se pide que se consuma producto local, va a ser igual con las vacaciones. Competiremos con el resto de destinos nacionales.