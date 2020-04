Joan Carles March: "Hay mascarillas de mejor calidad por la calle que en los hospitales"

Joan Carles March (Palma, 1960) es médico y eslabón de la saga de alcaldes y consellers. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con iniciativas pioneras como la administración hospitalaria de heroína a heroinómanos, ha sido considerado uno de los cincuenta principales líderes europeos en su campo.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Tiene miedo?"

—No tengo miedo. Lo peor que genera este virus es demasiado miedo, actitudes de pánico y de irritabilidad que hay que evitar.

—¿Y si nos tocara el coronavirus?

—Nos puede pasar a cualquiera, y tampoco me da miedo tenerlo. Supongo que lo sacaríamos adelante.

—¿Se debió cerrar Madrid?

—Puede ser, pero es muy difícil cerrar Madrid. ¿Se debieron adoptar medidas una semana antes? Todos somos entrenadores de fútbol, y ahora también somos los mayores epidemiólogos del mundo. Somos mejores que Fernando Simón, faltaría más.

—¿Se debieron prohibir las manifestaciones del 8M?

—A posteriori, tendría sentido no haberlas celebrado, pero suprimiendo también los partidos de fútbol de esas fechas, las concentraciones en Metros y trenes, o la gente abrazándose en bares y restaurantes cuando el virus se paseaba ya por nuestras calles y plazas.

—¿Un país avanzado sin una mascarilla per cápita?

—Es concebible, porque es la realidad. Lo inconcebible para mí es que un profesional sanitario no disponga de equipos de protección adecuados, que se vea a gente por la calle con mascarillas de mejor calidad que en los hospitales.

—¿Los profesionales sanitarios han de estar dispuestos a arriesgarse más?

—Han de estar protegidos para realizar ese sacrificio. El trabajo ya es inmenso de por sí, no han de llegar a su vivienda, desnudarse en la cochera y entrar directamente en el baño. No han de ser recibidos por su hijo con la frase de "no te acerques, papá, que tienes el coronavirus".

—Triunfo de la Sanidad, fracaso de la Salud Pública.

—Diría más bien un triunfo de Urgencias y UCI, porque la gran perdedora es la sanidad de las comunidades autónomas, en sus eslabones de atención primaria ante el virus. En cuanto a la Salud Pública, debe trabajar cuando no hay problemas, y quienes la arrinconaron se dan hoy cuenta de que se equivocaron, porque los efectivos son mínimos y están agobiados, no dan abasto.

—¿Lo vio venir?

—No lo vi venir. Vi que venía un virus, pero no que sería tan peligroso. Hablando con los medios de comunicación, insistía en que había que tener cuidado, pero no imaginé que marcaría el resto de nuestras vidas. Eso solo lo sabía Bill Gates.

—¿Trasladar enfermos entre comunidades?

—Es una medida imprescindible, cuando las UCIs de Madrid o Cataluña están saturadas y en cambio queda espacio en Andalucía, Murcia o Balears. Hay que trabajar más la solidaridad, la gran aportación de la reacción a esta pandemia.

—Si quieres saber la importancia de la Sanidad, prueba a padecer una pandemia.

—La realidad ha demostrado que se dispone de muy buenos sanitarios, pero el sistema necesita ser más sólido y en la crisis se cargaron a muchos profesionales. Un virus no puede menear tanto a la sanidad pública española.

—Lo más asombroso no es el virus, sino la fidelidad con la que se ha seguido el confinamiento.

—La realidad de las calles vacías en todas las ciudades españolas nos impresiona. Un elemento a destacar es que la gente tiene miedo, y por eso se refugia en sus casas. Las personas mayores son las más asustadas, aunque el virus afecta a cualquier edad.

—Esto del confinamiento es medieval.

—Antes se concentraba a los enfermos en una isla, como el Lazareto de Maó, para que no infectaran al resto. El confinamiento es la vacuna más importante, junto a la higiene y la buena información.

—¿Cada nuevo Pacto de Progreso le ofrece trabajo?

—Cada nuevo Pacto de Progreso me ofrece trabajo, pero prefiero colaborar y ayudar, antes que meterme en un Govern. Además de que los March estaríamos sobrerrepresentados en el ejecutivo balear.

—¿Se puede registrar el móvil de los enfermos para saber dónde han estado?

—Pues parece que lo van a hacer, los chinos de forma evidente, para saber con quién has estado. Así se rastrean los posibles contagios y se evita que el peligro aumente. Todos aceptaremos hasta eso, en la actual situación.

—¿"Volveremos a abrazarnos", como dijo el primer ministro italiano Giuseppe Conte?

—Necesariamente, porque sin esos abrazos nos perdemos una parte muy importante de la vida.