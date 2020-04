Siete detenidos en Baleares por incumplir las restricciones de la alerta sanitaria

Policía Nacional y Guardia Civil, en coordinación con las distintas policías locales de las islas, han detenido el jueves y hoy viernes a siete hombres en Baleares. De estos, cuatro han sido arrestados en Mallorca, dos en Ibiza y uno en Menorca por los presuntos delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, al incumplir de manera reiterada las restricciones recogidas en el Real Decreto 463/2020, que establece el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Así, la Policía Nacional ha detenido a tres hombres en Palma en las últimas horas. Uno de ellos, un joven de 19 años, caminaba en un grupo de tres personas por la calle Manacor el jueves a mediodía cuando los agentes les dieron el alto. El muchacho no colaboró en absoluto. De hecho, le dio un manotazo a un funcionario policial y trató de huir. No obstante fue interceptado poco después. Se mostró agresivo y empujó a un agente. Al no atender a las indicaciones, fue arrestado. En la madrugada de hoy viernes, otro joven de 19 años ha sido detenido en el centro de la ciudad cuando acompañaba a otra persona a sacar dinero en un cajero. La Policía Nacional le había levantado dos actas administrativas por desobediencia los pasados días 19 y 22 de marzo. Por último, los agentes han arrestado esta madrugada a un hombre de 34 años en la calle Manacor cuando caminaba junto a otro mientras comían en la vía pública. El ciudadano había sido denunciado por desobediencia en otras tres ocasiones en días anteriores.

Por su parte, la Policía Local de Palma también ha arrestado en la capital balear a otro hombre de 38 años por desobediencia reiterada, tras ser sorprendido caminando por la zona de las Avenidas el jueves a las ocho y media de la mañana. El transeúnte había sido denunciado en ocho ocasiones anteriores por no cumplir con las restricciones del estado de alarma.

Mientras, la Policía Local de Ciutadella ha arrestado la tarde del jueves a hombre de 42 años, que caminaba por la vía pública de la localidad menorquina sin causa justificada. El ciudadano alegó que quería ir a pasear a la playa. Los agentes comprobaron que había sido denunciado dos veces con anterioridad por desobediencia. Al no atender a las indicaciones de los policías, fue detenido por desobediencia reiterada.

Finalmente, la Guardia Civil de Sant Antoni de Portmany sorprendió la tarde del jueves a un hombre en la calle, que hizo caso omiso a los requerimientos de los agentes e incluso les increpó, por lo que acabó arrestado por desobediencia. Mientras, en Ibiza, la Policía Nacional detuvo a las once de la noche del jueves a otro ciudadano de 49 años, al que se le había propuesto para sanción por desobediencia los pasados días 21, 28 y 29 de marzo.

Por otro lado, los agentes continúan con los controles en puertos y aeropuertos. El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, registró el jueves la llegada de 95 pasajeros, mientras que otros 135 salieron de Mallorca en los 12 vuelos que operaron durante la jornada, según los datos de la Guardia Civil. El aeródromo de Ibiza recibió 38 viajeros en dos vuelos de entrada y otros 36 abandonaron la isla en otros tantos vuelos de salida. Finalmente, el aeropuerto de Menorca contabilizó a 47 personas que llegaron y otras 13 se marcharon de la isla en seis vuelos programados.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el apoyo de las Policías Locales del archipiélago, han extremado aún más a partir de hoy viernes los dispositivos de vigilancia para garantizar el confinamiento en casa. Se recuerda que el confinamiento es la máxima protección frente a la pandemia. El objetivo final es evitar la propagación del COVID-19 y ayudar así a salvar vidas.