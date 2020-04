Salud habla de "dientes de sierra" y evita decir cuándo bajará la curva

"Estamos en una fase de dientes de sierra y hasta mediados de la semana que viene no podremos afirmar que la curva de nuevos contagios comienza a bajar de forma permanente", emplazó ayer, cauteloso, Javier Arranz, portavoz del comité autonómico de gestión de enfermedades infecciosas.

El "rostro" de la dirección general de Salud Pública realizaba estas declaraciones tras informar de que en la jornada de ayer había en esta comunidad un total de 1.204 casos acumulados, 73 más que en la jornada precedente y frente a la cual se produjo un incremento del 6,4 %. Como dato positivo del día, Arranz informó de que 239 personas se han curado, 69 altas definitivas más que las del día precedente, lo que supuso un incremento del 40%.

Una jornada en la que también comunicó seis nuevos fallecimientos pese a que el ministerio de Sanidad había informado minutos antes de 7 óbitos en el archipiélago. Arranz justificó esa contradicción en que uno de los fallecimientos atribuidos al SARS-CoV-2 en el momento en que se transfiere la información al Gobierno central fue descartado como causa real de la muerte del paciente más tarde.

En cualquier caso, los seis fallecimientos comunicados ayer situaban el total de óbitos de las islas en 57, dos de ellos de personas contagiadas recientemente en residencias de ancianos.

En concreto, un hombre de cerca de cien años procedente de la residencia Oasis, que falleció junto a otra mujer de 70 años en la clínica Palmaplanas, y otra mujer de 93 años que, trasladada desde la residencia Son Ametller, murió el pasado día 30 en el Joan March.

Un hombre de cerca de 90 años que dejaba la vida en la Clínica Juaneda, una mujer de unos 70 años que falleció en el Sant Joan de Déu el pasado 25 de marzo pero que se validó ayer como Covid-19 y otra mujer de edad similar con patologías previas que sí falleció ayer en el Mateu Orfila, completan los seis óbitos comunicados ayer.

En total se han detectado 108 casos de coronavirus en residencias de personas mayores (94 usuarios y 14 trabajadores). Estos casos incluyen los 8 fallecimientos producidos hasta el momento en estos establecimientos.

En cuanto a residencias y centros para personas con discapacidad, en las últimas horas no se ha notificado ningún caso nuevo. Por lo tanto, continúan positivos por coronavirus 39 casos (38 usuarios y un trabajador) y, de estos, 3 han muerto con coronavirus.

En cuanto a la situación en los hospitales, en Mallorca hay 472 personas hospitalizadas, de las que 76 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En Menorca, hay 18 personas ingresadas (10 en UC I) y otras 33 personas en seguimiento por parte de las UVAC. Por último, en Eivissa son 61 las personas hospitalizadas (17 en UCI).



Cuidados intermedios en el Palau

En las unidades de críticos ayer había un total de 103 personas y Arranz señaló que se encuentran desahogadas y que las camas que se están montando en el Palau de Congressos no son de UCI, sino de cuidados intermedios que, diferenció, no precisan de respiradores y que también podrían acoger a pacientes críticos no infectados por el virus. Pueden ser reconvertidas en UCIs en caso de necesidad y serán atendidas por personal del 061, añadió.

Por último, en Balears había ayer 188 profesionales que trabajan en los centros sanitarios que son positivos y 411 están en vigilancia activa.

Un momento de la realización de pruebas rápidas al personal sanitario y esencial en sa Indioteria. G. Bosch

El dato Pruebas rápidas en sa Indioteria

Personal sanitario de la unidad básica de sa Indioteria realizó ayer pruebas rápidas para detectar el SARS-CoV-2 entre sus compañeros y trabajadores de servicios esenciales. Las personas podían acceder con un vehículo y les tomaban las muestras sin que tuvieran que salir de él. En estos momentos ya hay cuatro puntos de la isla donde se realizan estas pruebas rápidas: en esta de sa Indioteria , en es Pil·larí, Establiments y la recientemente abierta en Manacor.